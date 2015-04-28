Фондовая Азия торговалась сегодня разнонаправленно

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе торги были под властью корпоративной отчетности. Индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,3%, KOSPI упал на 0,46%, Shanghai Composite потерял 1,13%, S&P/ASX 200 ослаб на 0,57%.

Среди победителей — Nikkei (+0,38%) и Hang Seng, которому тоже удалось удержаться в плюсе, хоть и в чисто символическом (+0,03%).



На позитивные настроения Nikkei повлияла высокая отчетность компаний, а второй, более широкий японский индекс Topix подпрыгнул на 0,52%, обновив свой семилетний рекорд. Японский производитель роботов, Fanuc Corp, подпрыгнул на 3,3% после заявления о том, что вдвое увеличит дивиденды и начнет программу выкупа своих акций. На 3,2% подорожали акции Osaka Gas Co, которая отчиталась по прибыли лучше консенсус-прогноза.

А вот с китайскими биржами отчетность сыграла плохую шутку: PetroChina получила в I квартале рекордно низкую прибыль, и поэтому потеряла сегодня 4,7%. Крупнейший в стране производитель меди Jiangxi Copper Co. ослабла на 2,1%: прибыль за квартал упала на 61%, а выручка — на 21%.



