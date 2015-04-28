Золото резко выросло и пересекло границу $ 1 200

Начиная со вчерашнего вечера, золото совершило резкий скачок: к 19.00 мск 27 апреля тройская унция с поставкой в июне подскочила до $1 206,30, хотя в начале суток стоила всего $1 178,20. Сейчас, к 11.35 мск, золото немного отскочило, но все равно колеблется вокруг отметки в 1200 долларов за унцию (1 199,90).

Этот прыжок обусловлен некоторым ослаблением доллара: во вторник он упал до трехнедельного минимума против корзины основных валют. Слабость доллара всегда поднимает котировки золота.



Рост золота объясняется еще и слухами о том, что ФРС не станет завтра намекать на июньский рост своей ключевой процентной ставки. Роналд Люн, главный дилер Li Chong Gold Dealers (Гонконг), говорит: «Никто не думает, что ставку повысят в июне на фоне таких слабых экономических данных».

Если ФРС продолжит удерживать ставку на низком уровне, цена на золото будет поддержана. И наоборот, высокие темпы подъема надавит на слитки, которые не приносят процентов.