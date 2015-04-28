Биотехнологические компании увели вниз Nasdaq и S&P

Американский фондовый рынок снизился в понедельник. Dow Jones Industrial Average потерял 0,23%; S&P 500 снизился на 0,41%; Nasdaq Composite ослаб на 0,63%. Падение возглавил биотехнологический сектор — после разочаровывающих новостей от сразу нескольких крупных медицинских компаний, включая Amgen.

Подындекс Nasdaq Biotech потерял 4%, и это его крупнейшая потеря с 25 марта. Медицинский сектор S&P 500 ушел вниз на 1,8%, возглавив список снизившихся секторов главного американского индекса.



Акции Amgen упали на 3,3% после того, как американские регуляторы заявили, что иммунотерапия, разработанная компанией против рака кожи, не может быть досрочно принята к рассмотрению и требует дальнейших исследований.

Celladon Corp фантастически обрушилась на 80,7%. Здесь ожидаются массовые увольнения и сокращение затрат после того, как в ходе исследований не подтвердила свою эффективность идея экспериментальной генной терапии для лечения сердечной недостаточности.

До сих пор, с начала 2015 года, акции медицинских компаний показывали себя в качестве отличной инвестиции и помогали основным индексам ставить рекорды. Например, Nasdaq на прошлой неделе достиг своего 15-летнего максимума, благодаря Biotechs.

Сейчас сектор резко снижается из-за неприятных новостей из Celladon и Amgen, а также из-за высоких цен на лекарства - «это реальная проблема для инвесторов», — сказал Пол Йук, портфельный менеджер биотехнологических биржевых фондов в LifeSci (Нью-Йорк).

В прошлом году, после краха Gilead, на короткое время биотехнологический сектор Nasdaq уже уходил на «медвежью» территорию. Но сейчас аналитики говорят, что сейчас они не видят причин к тому, чтобы началось большое падение. В течение года биотехнологический индекс Nasdaq вырос более, чем на 50%. «Это биотехнологическое ралли в какой-то момент подойдет к концу, но я еще не паникую», — сказал Билл Гандерсон, президент Gunderson Capital в Сан-Диего. — «Я не думаю, что есть фундаментальные причины для падения биотехнологического сектора. Здесь просто происходит некоторое перераспределение капиталов».

Из хороших новостей — рост Apple на 1,8%, благодаря сильной отчетности за I квартал.

Рынки напряженно ждут завтрашней информации от FOMC – в зависимости от этого будет меняться волатильность и ситуация на фондовых и финансовых площадках, и в первую очередь на Уолл-стрит.