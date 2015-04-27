Китай продолжает либерализацию юаня

Китай планирует сделать гигантский шаг к тому, чтобы сделать юань более конвертируемым. В ближайшее время он снимет часть ограничений при использовании этой валюты в зонах свободной торговли, а до конца года новая схема обращения с юанем будет распространена на всю страну. Об этом в пятницу стало известно агентству Reuters сразу из трех компетентных источников.

До нынешнего момента схема, по которой можно было свободно переводить юань и другие валюты через границу Китая, работала только в ЗСТ Шанхая.

Всё будет происходить постепенно. Полная либерализация будет медленным процессом, который в конце концов будет включать в себя и расширение торгового диапазона юаня, и даст домохозяйствам возможность инвестировать за рубеж. Один из источников говорит, что таким изменениям могут противостоять банки и регулятор страны, ведь в настоящее время для юаня введен коридор. Курсу юаня к доллару разрешено колебаться только на 2% вокруг точки, определяемой Центробанком страны каждый день.

Чтобы юань включили в валютную корзину МВФ, его обращение нужно привести к международным стандартам, то есть, либерализовать. Чтобы добиться статуса мировой резервной валюты для юаня, власти Китая сделали уже очень много. Либерализация обращения юаня станет очередным шагом к тому, чтобы сделать китайскую экономику еще более открытой миру.