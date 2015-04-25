Следующая неделя: встреча ФРС, американский и британский ВВП, отчетность
Прогнозы

Следующая неделя: встреча ФРС, американский и британский ВВП, отчетность

25 апреля 2015, 15:32
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Грядущая неделя ознаменуется для инвесторов в первую очередь выступлением руководства ФРС и заявлением по монетарной политике на ближайший месяц. Несмотря на продолжение сезона отчетности за первый квартал, основное внимание рынков будет обращено именно на ФРС, из-за ожиданий подъема процентной ставки американского регулятора. Аналитики Financial Times составили список из главных событий следующей недели.

  • ВВП США и заседание ФРС

В среду инвесторы получат отчет о том, как в I квартале 2015 года выросла крупнейшая мировая экономика. Консенсус-прогнозы предполагают, что экономика США выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом (когда рост составил 2,2%).  

Позже в тот же день FOMC огласит результаты своего двухдневного совещания по денежно-кредитной политике регулятора. Инвесторы будут искать подсказки и намеки на сроки первого подъема ключевой процентной ставки ФРС. Некоторые оптимистичные экономисты предполагают, что это может случиться уже в июне.

«Большинство экспертов предполагает, что старт ужесточения монетарной политики откладывается на конец года. Но ФРС вряд ли исключит возможность подъема ставки уже в июне», — говорит Майкл Хэнсон, экономист в Bank of America.

  • ВВП Великобритании

Прямо перед всеобщими выборами в Великобритании выйдет отчет о ВВП за I квартал. Ожидается, что экономика выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,6% в годовом выражении.

  • Отчетность

О своих доходах за I  квартал отчитаются более 20% компаний из списка S&P 500. В этом списке, прежде всего, Apple. Самая дорогая корпорация в мире выпустит свою отчетность в понедельник. Кроме того, результаты своей деятельности обнародуют Pfizer, Kraft Foods, Time Warner, Exxon Mobil, Chevron  и многие другие гиганты рынка.

  • Решение о ключевой ставке в Бразилии

Инфляция в Бразилии сегодня находится на 11-летних максимумах. Экономисты с Уолл-стрит прогнозируют, что центробанк повысит ставку до 13,25%.

#Уолл-Стрит, ВВП, Великобритания, ФРС, отчетность, Бразилия, Apple, анонс