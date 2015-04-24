Варуфакис снова взбесил своих коллег

Греческого министра финансов, Яниса Варуфакиса, на сегодняшнем заседании Еврокомиссии жестко раскритиковали его коллеги по еврозоне. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на троих очевидцев переговоров.

Министры разочарованы отказом греческих властей принять меры для исправления экономики своей страны и сделать всё необходимое для получения финансовой помощи. Варуфакиса обвиняют в безответственности, в плохой подготовке к переговорам, в том, что он расточитель, игрок и дилетант — именно о такой риторике рассказали агентству Bloomberg его источники. Согласно словам другого компетентного лица, греческий министр жаловался на враждебную атмосферу заседания, поскольку он подвергся критике буквально со всех сторон.



В процессе переговоров министры финансов блока из 19 стран поминали недобрым словом и премьер-министра Греции, Алексиса Ципраса, за его попытку обойти вето на финансовую помощь, обратившись непосредственно к Ангеле Меркель и Франсуа Олланду. Власти страны до сих пор не показали существенного прогресса в планах по модернизации экономики, которого от них требуют партнеры, а главное — кредиторы.

Менее суток назад Алексис Ципрас действительно попытался обойти полномочия министров финансов, уговорив на встречу немецкого канцлера и французского президента в кулуарах саммита по вопросам иммиграции. Между тем, в соответствии с процедурами еврозоны, любая выплата должна быть санкционирована министрами финансов, и госпожа Меркель еще в прошлом месяце заявила, что она не готова отменять эту систему управления.







