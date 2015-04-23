Сильная статистика из США надавила на золото: $1189,90 на 14.24 мск

В четверг золото опустилось ниже $1200 за тройскую унцию: к 14.24 мск июньский фьючерс стоит $1189,90. На драгоценный металл надавили сильные данные по рынку жилья в США, которые усилили ожидания скорого подъема ключевой процентной ставки ФРС. Спотовое золото по-прежнему находится вблизи недельных минимумов — в районе 1188,60 доллара за тройскую унцию.

Аналитик ANZ Виктор Тьянпирья комментирует ситуацию: «И макроэкономическая среда, и физический рынок продолжают поддерживать низкие цены. В ближайшем будущем мы ожидаем, что цена на золото возобновит нисходящий тренд».

Помимо сильной американской статистики, на золото оказал давление курс доллара, который вырос к корзине основных валют.



Следующая важная точка для золота — заседание ФРС по монетарной политике в конце этого месяца: трейдеры ищут более конкретных и сильных подсказок относительно подъема ставки ФРС.

И еще один фактор, влияющий на рынок золота — греческий долговой кризис. По вчерашним заявлениям греческих чиновников, Греция сможет наскрести достаточно денег, чтобы выполнить свои обязательства по оплате до конца июня. Надежды на то, что грекам удастся в ближайшее время договориться с кредиторами, мало. Чем больше неопределенность по поводу того, останется ли Греция в еврозоне, тем выше вероятность роста золота (в качестве актива-убежища).