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Уважаемые трейдеры и инвесторы!
Компания Univell Broker приглашает на серию ознакомительных вебинаров Инвестирование и управление деньгами с компанией Univell Broker.
Серия состоит из двух тематических вебинаров, посвященных инновационным решениям для инвестирования и управления капиталом с минимальными рисками.
Ознакомительный вебинар "Заставьте ваши деньги работать!" пройдет 07.10.2014 в 16:00 (по Москве). Вы узнаете как управлять денежными средствами используя методы автоматической торговле. Как правильно выбрать поставщика сигналов, и почему проведение торговых операций в автоматическом режиме лучше, чем торговля вручную.
Ознакомительный вебинар: "Новый принцип инвестирования с Univell-20" посвящен инновационному проекту в индустрии инвестирования на Forex. Вы познакомитесь с принципами работы индекса. Узнаете какие гарантии дает индекс Univell-20 для управляющих, и почему инвестируя в индекс нельзя потерять все средства. На вебинаре мы расскажем, как стать управляющим и получить в управление десятки тысяч долларов. Дата начала вебинара 09.10.2014 в 16:00 (по Москве).
Принять участие в вебинарах можно совершенно бесплатно.
Чтобы зарегистрироваться на вебинар, необходимо пройти простую регистрацию на сайте.
Инвестируйте в будущее с компанией Univell Broker.
Компания Univell Broker приглашает на серию ознакомительных вебинаров Инвестирование и управление деньгами с компанией Univell Broker.
Серия состоит из двух тематических вебинаров, посвященных инновационным решениям для инвестирования и управления капиталом с минимальными рисками.
Ознакомительный вебинар "Заставьте ваши деньги работать!" пройдет 07.10.2014 в 16:00 (по Москве). Вы узнаете как управлять денежными средствами используя методы автоматической торговле. Как правильно выбрать поставщика сигналов, и почему проведение торговых операций в автоматическом режиме лучше, чем торговля вручную.
Ознакомительный вебинар: "Новый принцип инвестирования с Univell-20" посвящен инновационному проекту в индустрии инвестирования на Forex. Вы познакомитесь с принципами работы индекса. Узнаете какие гарантии дает индекс Univell-20 для управляющих, и почему инвестируя в индекс нельзя потерять все средства. На вебинаре мы расскажем, как стать управляющим и получить в управление десятки тысяч долларов. Дата начала вебинара 09.10.2014 в 16:00 (по Москве).
Принять участие в вебинарах можно совершенно бесплатно.
Чтобы зарегистрироваться на вебинар, необходимо пройти простую регистрацию на сайте.
Инвестируйте в будущее с компанией Univell Broker.