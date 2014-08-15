История с большим увольнением повторяется - Cisco уволит 6 тысяч сотрудников

Всего пара недель прошла после того, как Microsoft заявила, что планирует сократить 18000 рабочих мест. Вчера компания Cisco объявила, что тоже будет увольнять работников - 6000 из них точно лишатся работы.



Об этом сообщил в среду генеральный директор Cisco Джон Чемберс в ходе телефонной конференции. Прогнозируя умеренные финансовые результаты за текущий квартал, Чамберс сообщил о трудном решении, которое они должны сделаны для того, чтобы компания Сан-Хосе оставалась конкурентоспособной.

Компания прогнозирует отсутствие роста прибыли в текущем квартале из-за падения спроса со стороны телефонных и кабельных компаний, а также слабых позиций на развивающихся рынках. Самый крупный в мире производитель сетевого оборудования, на которого работает около 74 000 сотрудников, сказал, что сокращение обойдется компании в $700 млн. Включая последний цикл увольнений, который составит 8% от всей рабочей силы, Cisco уволила более 18000 человек в течение последних трех лет.

Джон Чемберс, который должен вскоре выйти на пенсию после почти двух десятилетий работы в должности Генерального директора Cisco, боролся с замедлением роста на рынке маршрутизаторов и коммутаторов. Производители телефонов и другие крупные компании заменяют устаревшее сетевое оборудование на программное обеспечение, которое успешно выполняет те же задачи. Продажи на развивающихся рынках не восстановятся в течение еще нескольких кварталов, сказал Чемберс. По словам Чемберса, увольнение 6 тысяч работников компании связано с тем, что корпорация нуждается в инвестициях для нового серверного центра, программного обеспечения, новой системы кибербезопасности, а также облачных сервисов и другого технического оснащения. Анонс сокращений был сделан вместе с публикацией финансовых результатов за IV квартал и весь прошлый финансовый год, завершившийся 26 июля 2014 г. Выручка за отчетный период, который закончился 26 июля, составила $12,4 млрд, заявляет компания, что превысило оценку аналитиков. Прибыль, за исключением некоторых пунктов, составила 55 центов за акцию, по сравнению с прогнозируемыми 53 центами. Заказы продукции компании Cisco в США выросли на 5%, в то время как в Азии - упали на 7 %. Чистая прибыль в четвертом квартале упала до $2,25 млрд (43 цента за акцию) по сравнению с $2,27 млрд (42 цента за акцию) в прошлом году. За год продажи Cisco упали на 3% до $ 47100 млн – это стало первым снижением с 2009 года.



Компания попала под давление своих основных конкурентов, в числе которых Huawei Technologies Co и Arista Networks Inc, в то время как новые конкуренты, такие как Palo Alto Networks Inc и FireEye Inc захватывают растущие рынки компьютерной и сетевой безопасности. На кону способность Cisco удержать доминирующие позиции в $54,1-миллиардной отрасли производства коммутаторов, маршрутизаторов и другого оборудования, обеспечивающих интернет-трафик по всему миру. Cisco вышел из потребительского бизнеса, сократил персонал. В конце 2011 в Cisco работали 72000 сотрудников. Клиенты Cisco, включая Goldman Sachs, Verizon Communications и Coca-Cola, требуют от компании более выгодных предложений, основанных на концепции программно-конфигурируемых сетей (Software Defined Networking, SDN). Они не хотят продолжать покупать дорогостоящие роутеры тогда, когда есть возможность сэкономить благодаря программному обеспечению.



«Мы существенно потратились на ваше оборудование в прошлом, в этом году мы этого делать не будем, если вы не сделаете нечто действительно иное», - сказал Мартин Чавес, директор по информационным технологиям компании Goldman Sachs, в начале этого года. Комментируя финансовые результаты, генеральный директор Cisco Джон Чемберс заявил, что компания намерена достичь роста в сфере информационной безопасности, решений для центров обработки данных, программного обеспечения, облачных вычислений и концепции Internet of Everything. Продажи в текущем квартале составят от $12,1 млрд до $12,2 млрд, исходя из прогноза компании о том, что ее доходы останутся неизменными или поднимутся на 1 процент. Аналитики прогнозировали объем продаж в размере $12,1 млрд, согласно данным Bloomberg Акции Cisco упали на 3,3 % в ходе расширенных торгов. Они выросли менее чем на 1% до $25,20 к закрытию биржи в Нью-Йорке, по сравнению с ростом Standard & Poor’s 500 Index на 5,3%.