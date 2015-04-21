Доллар растет, евро и австралиец идут вниз

Во вторник доллар растет против своих коллег. По отношению к корзине основных валют доллар прибавил порядка 0,1%.

Этому способствует ослабление евро на беспокойствах о том, что Греция может объявить дефолт и в итоге выйти из единого валютного пространства. Греческая ситуация держит трейдеров в ожидании очередных стимулов к продаже евро. Рынок стремится к повышению коротких позиций по евро.

На момент 9.00 мск EURUSD потеряла 0,17% и торгуется на 1,0718; USDJPY выросла на 0,21% и находится на отметке 119,43; GBPUSD скользнула вниз на 0,14% до 1,4883.



Потенциальную поддержку евро может оказать немецкий индекс экономических настроений от ZEW.

Австралиец упал: продажа его усилилась после сегодняшней публикации протокола апрельского заседания РБА по монетарной политике. В значительной степени протокол подтвердил то, что проговаривалось в официальных заявлениях руководства австралийского центробанка. С учетом снижения ключевых цен на сырье, австралийский доллар и дальше имеет перспективы падения. AUDUSD стоит сейчас 0,7697, потеряв уже 0,34%.