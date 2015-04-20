Азиатские рынки начали неделю в красной зоне

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе царил «медвежий» тренд. Чудеса акробатики показывал Shanghai Composite: сначала, после того, как китайский регулятор смягчил требования к банкам страны, индекс прыгнул вверх. Однако к концу торгового дня он подошел в минусе на 1,6%. Народный банк Китая уменьшил норму обязательных резервов для коммерческих банков страны. Это должно поддержать китайскую экономику и влить в нее больше ликвидности. Между тем, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Поднебесной в конце прошлой недели сделала объявление о том, что станут жестче правила маржинальной торговли акциями.



Шанхайская и Шэньчженьская биржи собираются расширить список ценных бумаг, в отношении которых разрешается играть на понижение (делать «короткие» продажи).

Акции брокерских фирм в ответ на это снизились: Citic Securities потеряла более 4%. Аналитики заявляют, что рынку необходима коррекция, и что сейчас в Китае мы просто наблюдаем за тем, как инвесторы фиксируют прибыль.

Hang Seng снизился на 2%: производители оборудования для железных дорог CNR Corp и CSR Corp обрушились сегодня более, чем на 10% каждый.

Nikkei упал на 0,4% на корпоративных новостях и отчетности.