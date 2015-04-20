Азиатские рынки начали неделю в красной зоне

Сегодня в
Азиатско-Тихоокеанском регионе царил
«медвежий» тренд. Чудеса акробатики
показывал Shanghai Composite: сначала,
после того, как китайский регулятор
смягчил требования к банкам страны,
индекс прыгнул вверх. Однако к концу
торгового дня он подошел в минусе на
1,6%. Народный банк
Китая уменьшил норму обязательных
резервов для коммерческих банков страны.
Это должно поддержать китайскую экономику
и влить в нее больше ликвидности. Между
тем, Комиссия по регулированию рынка
ценных бумаг Поднебесной в конце прошлой
недели сделала объявление о том, что
станут жестче правила маржинальной
торговли акциями.
Шанхайская и Шэньчженьская биржи собираются расширить список ценных бумаг, в отношении которых разрешается играть на понижение (делать «короткие» продажи).
Акции брокерских фирм в ответ на это снизились: Citic Securities потеряла более 4%. Аналитики заявляют, что рынку необходима коррекция, и что сейчас в Китае мы просто наблюдаем за тем, как инвесторы фиксируют прибыль.
Hang Seng снизился на 2%: производители оборудования для железных дорог CNR Corp и CSR Corp обрушились сегодня более, чем на 10% каждый.
Nikkei упал на 0,4% на корпоративных новостях и отчетности.