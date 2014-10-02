Минэкономразвития РФ: нефть по $60 за баррель - это нереально

Такое заключение сделал сегодня во время интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он назвал нереалистичным такой сценарий, когда цена нефти снизится до $60 за баррель.

По его словам, цена такая будет "некомфортна" для всех крупных производителей и экспортеров нефти. Ни одна страна этого не выдержит, а потому, на рынке просто будет уменьшаться предложение нефти, чтобы достичь баланса. Уровень цен будет более низкий, чем сейчас, но далеко не меньше $60, размышляет глава Минэкономразвития.

Улюкаев сомневается, что Госдума примет норму об аресте иностранного имущества в качестве ответа на аналогичные действия против российских граждан. Он назвал этот законопроект "странным" и надеется, что его не поддержат в парламенте. «Боюсь, что депутатская энергия направляется в совершенно не позитивное русло. Такие решения мы принимать не можем и не должны», — подытожил Улюкаев.

В последних числах сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что они прорабатывают шоковый сценарий развития экономики, который предусматривает резкое падение цен на нефть. А 1 октября первый зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что в этот сценарий будет заложена цена нефти около $60 за баррель. Напомним, что базовый вариант бюджета предусматривает цену на российскую нефть в районе $104,8 в 2015 году, затем $103,1, и $102,5 в 2017.



Сегодня нефть Brent торгуется на уровне $93,78, WTI - на $90,51 (на 11:11 мск).

