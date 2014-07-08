Из мира металлов: золото нерешительно, серебро уверенно подрастает, а медь ждет китайского отчета

На фоне непонятной ситуации с повышением ставок ФРС фьючерсы на золото подрастают, но меньше, чем могли бы. Утренние торги на Нью-Йоркской товарной бирже августовские фьючерсы на золото подросли на 0,22% (на $2,90) и стоят теперь $1319,90 за тройскую унцию. Диапазон — неширокий ($1317,70 – 1321,20). Завтра будет опубликован протокол заседания ФРС, и из него станет хоть чуть-чуть понятнее, повысит ли американский регулятор процентные ставки в ближайшее время — это и повлияет на дальнейшее самочувствие золота.

Сентябрьские фьючерсы на серебро тоже подорожали, рост составил 0,33% (6,9 цента), и теперь за них дают $21,08 за тройскую унцию.

Сентябрьская медь тоже подорожала: она прибавила 0,28% (0,9 цента) и теперь за фунт меди дают $3,270. На этот показатель влияет ожидание завтрашнего выхода китайских отчетов по июньской потребительской инфляции, а Китай — крупнейший в мире потребитель меди. Так что этот показатель весьма серьезно скажется на цене медных фьючерсов.