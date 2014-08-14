Четверг: на чем сердце успокоится?

Экономический пасьянс на сегодня интересный, а уж на фондовом рынке — еще и связанный с кофейной гущей. Эксперты советуют обратить внимание на компанию Starbucks. Опубликовав свои отчеты, эта корпорация положила на лопатки все прогнозы и предсказания. Но вот акции ее с 24 июля падали, а за текущий год потеряли в сумме 2%. Такая недооценка актива — явный стимул к тому, чтобы торговать акции Starbucks в долгосрочной перспективой на повышение. Обратите внимание, это очень перспективно!



Товарно-сырьевой рынок притаился: сегодня будет чем поживиться на новостной ниве. Еврокомиссия созывает срочное совещание, чтобы обсудить на нем... что бы вы думали? Да-да, именно ответные санкции Кремля в отношении Запада. Так вот, если обстановка будет накачиваться, то золото вырастет, пробив уровень 1318 долларов за тройскую унцию и пойдет в сторону 1326,50.

А вот рост нефти — явление в ближайшие дни больше научно-фантастическое, нежели реально ожидаемое. Даже самые нестабильные регионы, тем не менее, продолжают стабильные поставки (включая Ирак и Ливию), а запасы нефти растут. Поэтому этот актив продолжает падать. Если Brent пробьет уровень 103,90 — то следующий район ее обитания будет ограничиваться отметкой 101,80 доллар за баррель.

Валютный рынок нынче интересный. Вчера сильно обвалился японский ВВП: во втором квартале он похудел на 6,8%, а виной всему повышение налога на потребление. Банк Японии высказывается о стимулировании экономики — в общем, тихий ужас и громкий банзай, а на фоне этого USD/JPY растет всю неделю и карабкается к ближайшей цели 103,00.

EUR/USD снижается на фоне общего уныния в еврозоне. Сегодня ВВП в Германии, Франции и еврозоне в целом могут добить эту пару и отправить ее в район 1,33.

Центробанк Британии вчера показал, что апогей роста был именно во втором квартале, дальше все начнет замедляться. Поэтому фунт прекратил свой рост, но и критического падения GBP/USD тоже не показывает. Есть вероятность, что эта ситуация надолго, и пара перейдет в боковой тренд.



