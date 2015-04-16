МВФ неофициально отказал Греции в переносе сроков погашения долга

Как сообщает сегодня издание «Вести. Экономика», ссылаясь на Financial Times, греческие власти в неофициальном порядке обратились к Международному валютному фонду с просьбой перенести сроки следующих погашений задолженности, но получили отказ. Во время обсуждения МВФ убедило представителей Афин "не направлять официальный запрос" об отсрочке платежей.

Совсем недавно Греция выплатила МВФ обещанный платеж по обязательствам в размере 450 млн евро, но уже 1 мая ждет следующий платеж - на сумму 195,1 млн евро. Перед правительством вновь стоит задача найти одновременно деньги на погашение долга и на выплату зарплат госслужащим и бюджетникам.

Представители кредиторов сообщили FT, что сомневаются в возможностях Афин погасить долг. В случае, если им это удастся, в июне страну ждут новые и более значительные платежи. Всего Греция должна в 2015 году выплатить МВФ более 9 млрд евро. Чиновники МВФ много раз говорили, что продление или перенос сроков погашения задолженности возможны только после полного согласования новой программы реформ.

Сегодня на фоне новостей в Европе доходность госбондов Греции резко уменьшилась, обновив максимумы за 3 года: по двухлетним облигациям - до 25,9%, по трехлетним - до 26,18%, по десятилетним - до 12,6%. В то же время евро довольно сильно укрепился против доллара — к 16:38 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0728 (рост на 0,43%), по данным портала investing.com.