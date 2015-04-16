Акции в США поднимаются, нефть подпрыгнула почти на 6%

Как сообщает сегодня издание USA TODAY, в среду акции на американском рынке поднялись после того, как хорошие отчеты улучшили настроение инвесторов. Основные индексы вернулись к рекордным уровням, а нефть вчера подорожала почти на 6% - WTI на закрытии торговалась по $56,39 за баррель.

Вчерашний вечер довольно необычно закончился в Европе — долгожданная пресс-конференция главы Европейского центрального банка Марио Драги оказала ошеломительное воздействие не столько на рынки, сколько на прессу и обычных зрителей. Наверное, уже все СМИ написали о том, как во время выступления Драги к нему бросилась женщина, вскочила на стол и стала кричать "Конец ЕЦБ диктатуре!", когда он произносил речь.

Индекс Standard & Poor 500 подрос вчера на 0,5% - до 2106,63. Во время торгов он поднимался очень высоко — до отметки 2111,91. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4% - до 18,112.61. Сводный индекс Nasdaq подскочил выше отметки в 5000 - на 0,7% - до уровня 5011,02. Всего 15 пунктов отделяет его от своего максимума 5026,42 в 2015 году и 37 пунктов от исторических рекордных значений — уровень 5048,62 был зафиксирован 10 марта 2000 года.

Краткие новости по компаниям:

- Delta Airlines опубликовала первый отчет о квартальной прибыли — $746 млн, или 90 центов на акцию. Инвесторы поверили в компанию, акции выросли на 2,6%.

- Акции компании Intel выросли на 4,26% после того, как вышли данные о доходах, которые оправдали ожидания аналитиков.

- Bank of America заявил, что результаты за первый квартал были слегка подпорчены из-за более низких процентных ставок по своим долговым портфелям. Акции компании упали на 1,14%.

- Google борется с обвинениями ЕС, которые утверждают, что компания злоупотребляет своим господством на рынке интернет-поиска. Акции Google упали после новостей, но затем «подняли нос» и к закрытию выросли на 0,40%.

Акции положительно отреагировали на вышедшие вчера во второй половине дня данные ("Бежевая книга" ФРС), которая показала, что экономика растет, хотя и медленно. Экономика продолжала расти медленными темпами в конце зимы, в соответствии с "Бежевой книгой" ФРС (это отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов всей территории США).