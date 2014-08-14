Банк Barclays прогнозирует России два года рецессии

Банк Barclays понизил прогноз по динамике ВВП России: теперь аналитики финансовой организации считают, что в 2014 г. экономика страны снизится на 0,1%, в 2015 г. — еще на 0,6%. Об этом говорится в обзоре Barclays, посвященном российскому банковскому рынку.

В прошлом обзоре Barclays говорилось, что в 2015 г. экономика России вырастет на 1,4%. Изменение прогноза аналитики банка объясняют в том числе санкциями и ухудшением условий по привлечению финансирования.

Ранее прогноз по ВВП России ухудшили несколько инвестбанков и рейтинговых агентств. Например, по базовому сценарию агентства Moody’s российская экономика в 2014 г. сократится на 0,5%, что станет одним из худших результатов среди крупных развивающихся стран. BNP Paribas, UniCredit, Credit Suisse, ING, Danske Bank, Raiffeisen считают, что спад составит от 0,1 до 0,7%.

По предварительным данным Росстата, во II квартале ВВП вырос на 0,8% в годовом выражении после 0,9% в I квартале. Минэкономразвития держит официальный прогноз по году на уровне +0,5%.

В обзоре Barclays также говорится, что из-за рецессии в российской экономике банк значительно понижает прогнозы по чистой прибыли Сбербанка и ВТБ. По Сбербанку прогноз понижен на 2,5% в 2014 г. и на 23% в 2015 г., по ВТБ — на 19% в 2014 г. и на 30% в 2015 г. Ценовой ориентир по акциям Сбербанка снижен на 18% — со 112,6 руб. до 92 руб. при цене акции в 73,35 руб. по итогам 12 августа. Аналогичный показатель по депозитарным распискам ВТБ снижен на 12% — с $2,17 до $1,9 при цене в $2,12 на 12 августа.