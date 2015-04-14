МВФ обновил прогнозы роста экономики на 2015 год

Укрепление доллара стимулирует рост в еврозоне и Японии, но немного вредит восстановлению США. Об этом говорит МВФ в своем последнем прогнозе.

По сравнению с релизом трехмесячной давности, прогноз роста мировой экономики от МВФ изменился до 3,5%. Прогноз относительно стабилен, однако Международный Валютный Фонд предупреждает о том, что на глобальную экономическую систему сильно повлияют перепады валютных рынков и падение цен на нефть.



МВФ снизил прогноз роста США на 0,5% до 3,1%. До сих пор это значение остается самым сильным ростом среди основных развитых экономик мира. Перспективы роста Японии выросли с 0,6% до 1%, а еврозона, согласно обновленному прогнозу, вырастет на 1,5%: ослабление единой валюты приведет к «долгожданному росту».

Развивающиеся рынки получили смешанные прогнозы: всего прогнозируемый рост замедлится до 4,3% (в 2014 г было 4,6%). Примечательно, что в этом году, скорее всего, Индия будет расти быстрее, чем Китай — впервые с 1999 года. МВФ предполагает рост на 7,5% (на 1,2% больше, чем предсказывалось в январе). Выгоды Индия получает в результате политики реформ, которые проводит премьер-министр страны, Нарендра Моди. Здесь увеличивается доля инвестиций в бизнес, а снижение цен на энергоносители дополнительно высвобождает ресурс для роста.

Прогноз по Китаю не изменился: ожидается, что он вырастет на 6,8%. Вторая по величине экономика мира замедляется.

Бразилия снизит рост на 1%: эта оценка существенно хуже, чем предсказывавшийся в январе рост на 0,3%. Причина такого пересмотра - «упорные слабые» настроения частного сектора, усилия по сдерживанию государственных расходов и инфляции, а также крупный коррупционный скандал в Petroleo Brasilero.

МВФ прогнозирует более глубокий спад России в 2015 году: ожидается, что производство сократится на 3,8%. Падение цен на нефть на 50% с июня очень сильно ударило по доходам страны, а волатильность на рынках производных финансовых инструментов остается очень большой.

Сильный доллар притупляет восстановление США как основного драйвера глобального экономического роста. Чиновники ФРС до сих пор определяются, когда же будет поднята ставка ФРС, и мировая экономика рискует быть втянута в «посредственное» восстановление, если политики не предпримут решительных мер по стимулированию роста. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристиин Лагард. Учитывая отрицательную инфляцию в Европе и слабую — в Японии, МВФ ожидает «затяжного расхождения» в денежно-кредитных политиках крупных развитых стран.