Рубль дорожает после волатильного начала торгов во вторник

Сегодня днем российский рубль продолжил укрепление к доллару и евро на валютных торгах. Так, к 12:37 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 51,61, а EUR/RUB — на уровне 54,5, по данным сайта Московской биржи. По словам экспертов, рубль дорожает из-за большого числа продавцов валюты на фоне низкого локального спроса. Плюс к этому на рубль положительно влияют восходящая динамика цен на нефть и ожидание начала налогового периода.

"В рамках начала подготовки к налоговому периоду экспортеры продолжат продавать валютную выручку, что поддержит национальную валюту", - говорит Алексей Егоров из Промсвязьбанка.

Напомним, налоговый период стартует 15 апреля. Пик выплат ожидается 26-27 апреля, когда пройдут расчеты по НДПИ, НДС и налогу на прибыль. Нефть сейчас торгуется на отметках $59,23 за баррель марки Brent и $52,23 за баррель WTI.

Доллар сегодня находится вблизи максимумов в паре с евро, что выгодно экспортерам, которые продают выручку в долларах. Пара EUR/USD в 12:37 мск торговалась на уровне 1,0562.