Иена укрепляется, евро и фунт падают, осси и киви выздоравливают

Сегодня во время азиатской сессии очень серьезно укрепилась иена: японская валюта упорно держалась за те успехи, которых ей удалось достичь в течение предыдущей сессии. Японский министр экономики Акира Амари заявил во вторник, что не собирается комментировать котировки валюты. «Комментарии — это всего лишь способ привлечь внимание, когда нет никаких других причин торговать иену — в частности, вчера не было никаких крупных экономических релизов», — сказал Барт Вакабаяши, глава форекс-отделения State-street (Токио), намекнув, видимо, на вчерашнее выступление Синдзо Абэ, в котором тот заявил, что нынешний уровень иены в районе 120 иен за доллар очень слаб.

На 10.27 мск USDJPY стоит на уровне 119,75 (минус 0,30%), EURJPY достигла 126,40 (минус 0,41%).



Евро падает шестую сессию подряд. EURUSD торгуется на уровне 1,0558: на единую валюту повлияли слухи из Financial Times о готовящемся греческом дефолте. Правда, Афины уже опровергли эту информацию, заявив, что переговоры с кредиторами идут «бодро».

Фунт стерлингов вступил в период турбулентности и тревожности на фоне предстоящих майских выборов. На 10.30 мск он потерял уже 0,13% против доллара: GBPUSD находится на отметке 1,4656.

Сингапурский центробанк сегодня удивил рынки тем, что не стал изменять параметры монетарной политики. Поэтому сингапурский доллар резко взлетел и торгуется на уровне 1,3634 против доллара США, поднявшись против своего американского коллеги примерно на 0,6%. Австралийский и новозеландский доллары на этом фоне немного отыграли вчерашнее свое обрушение: осси вырос на 0,1%, киви — на 0,2%.

Следующее крупное испытание валюты юго-восточного региона испытают в среду, когда выйдут китайские данные по промпроизводству, розничным продажам и ВВП за первый квартал.