Большая тройка Уолл-стрит в понедельник снизилась

Фондовые индексы Америки опустились в понедельник: увеличились опасения инвесторов на тему того, что сильный доллар и снижение нефтяных цен негативно скажутся на корпоративной отчетности американских компаний.

Снизились девять из десяти секторов S&P 500, больше всего потерял промышленный подындекс (1,1%). DJIA упал на 0,45%, S&P 500 — на 0,46%, NASDAQ – на 0,15%.

Укрепление доллара, как правило, негативно сказывается на прибыли транснациональных корпораций США. Американские энергетические компании сильно теряют со снижением цен на нефть. В итоге оценка индекса S&P 500 снизилась: ожидается, что прибыли корпораций за первый квартал упали на 2,9% в годовом выражении (согласно оценке Thоmson Reuters), поэтому инвесторы относятся к ценным бумагам с определенной долей осторожности.



Что касается отдельных компаний, то вчера очень резко потеряла General Electric (минус 3,1%), отыграв пятничное ралли. На этой неделе ожидается отчетность GE, Intel и Johnson&Johnson, а также от нескольких крупных банков: JP Morgan Chase и Bank of America. Ничего особенно замечательного от этой отчетности никто не ждет, поэтому, к примеру, Johnson&Johnson в понедельник «похудела» на 1,5%.

Были и позитивные моменты: так, акции Netflix Inc прибавили 4,4%.