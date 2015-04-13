Цена на золото падает

Цена на золото снизилась в понедельник, пока доллар растет на ожиданиях скорого подъема ставки ФРС. Золото с поставкой в июне на момент 17.09 стоит $ 1 199,60. Аналитик банка OCBC Барнабас Ган прокомментировал агентству Reuter: “Сроки первого за почти десять лет повышения процентной ставки ФРС — ключевой фактор для золота. Если в июне ставки не поднимутся и если будет продолжать выходить слабая статистика по рынку труда, то золото может подняться до $1250”. Как правило, инвесторы не стремятся входить в золото в преддверии роста процентной ставки, ведь золото относится к непроцентным активам.

Недавно вышедшая статистика по аномально медленному росту количества рабочих мест в США довела золото до семинедельных максимумов в $1224,10 6 апреля. Но впоследствии на металл надавил рост доллара, да еще и рост Китая попал под большое сомнение — а это понизило спрос на золото.

Серебро тоже потеряло в цене: майский фьючерс стоит 16,278 доллара (и это минус 0,63%). Июньская платина стоит 1 153,15 за тройскую унцию, потеряв 1,49%.