Азиатский банк инфраструктурных инвестиций получил еще 5 стран-партнеров

К создаваемому Китаем Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (AIIB) добавились еще пять стран-учредителей. Об этом сообщает Министерство финансов Китая. "С согласия уже действующих стран-учредителей, Нидерланды, Бразилия, Финляндия, Грузия и Дания 12 апреля официально стали странами-учредителями Азиатского банка инфраструктурных инвестиций", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создан в 2014 году как потенциальный конкурент МВФ и Всемирному банку. В Минфине США уже задумались о том, что ВБ и МВФ могут потерять доверие.

Окончательный список участников создаваемого Китаем банка будет известен уже 15 апреля. Но уже сейчас из сообщений Минфина Китая известно о 46 странах, среди которых точно нет ни США, ни Японии.

Некоторые аналитики говорят, что многие так называемые «союзники США» с удовольствием отвернулись от своего "предводителя". Это сделали даже самые верные страны - например, Австралия.

AIIB создали для стимулирования финансового сотрудничества в регионах, финансирования инфраструктурных проектов в Азии - от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья эконом-класса. Но другие эксперты уверены, что банк решили создать после многолетней критики со стороны Китая в адрес Всемирного банка и Азиатского банка развития, которые «предоставляют довольно ограниченные возможности для развивающихся экономик».

Уставной капитал Азиатского банка инфраструктурных инвестиций составит $100 млрд, половину суммы обеспечит Китай. При этом Китай не намерен доминировать или как-то особенно контролировать создаваемый орган. Скорее всего, в дальнейшем банк будет привлекать финансирование с помощью межбанковских займов и выпуска суверенных облигаций странами-членами.