За первые полчаса торгов курс доллара упал до 51,91 руб.

В 10:34 мск на Московской бирже пара USD/RUB торговалась на уровне 51,91, а пара EUR/RUB — на отметке 55,14. Укрепление рубля уже составило сегодня примерно 2,5-3%.

На прошлой неделе доллар и евро уже обновили в пятницу минимумы этого года, однако к вечеру курсы этих валют по отношению к рублю начали восстанавливаться, потому что центробанк РФ объявил о поднятии с 13 апреля ставки на аукционах по предоставлению иностранной валюты.

Сегодня рубль растет к уровням закрытия пятницы, но снижается по отношению к официальным курсам центробанка на сегодня.



