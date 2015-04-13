Американский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом вслед за акциями GE

В конце прошлой недели фондовая Америка закрылась в «зеленой» зоне. Индексы подросли после позитивных движений акций General Electric Co., которая объявила о планах масштабной реструктуризации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Многопрофильный концерн продает большинство активов финансового подразделения GE Capital в сфере недвижимости банку Wells Fargo и инвесткомпании Blackstone за $26,5 млрд. В портфель GE Capital Real Estate входят офисные здания, многоквартирные дома и коммерческая недвижимость. Кроме того, GE сообщил, что собирается увеличить объем программы выкупа собственных акций до $50 млрд. После этого стоимость акций компании GE подскочила почти на 11% - до уровня $28,51.

"GE объявил о планах выкупа акций на колоссальную сумму, и, с учетом того, что инвесторы предпочитают держать бумаги концерна в своих портфелях, рост цены акций повышает и стоимость инвестиционных портфелей и, соответственно, толкает вверх фондовые индексы", - сказал главный инвестиционный директор Janney Capital Management LLC Марк Лучини.

По итогам американских торгов индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 0,55% - до отметки 18057,65, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,52% - до 2102,06, а Nasdaq Composite также подрос на 0,43% - до отметки 4995,98.

Акции компаний Caterpillar Inc. и Union Pacific Corp. выросли более чем на 1,4%. По прогнозу директора по стратегиям на фондовом рынке из BlackRock Inc. Расса Кестрича, "бычий" тренд на американском рынке акций не закончится ранее "2016-2017 гг.".

На этой неделе внимание рынка будет приковано к финансовым отчетам компаний — скоро обнародуют свои отчеты JPMorgan Chase & Co., Johnson & Johnson и Intel Corp. Эксперты Bloomberg в среднем ожидают падение прибылей компаний из списка S&P 500 в первом квартале на 5,6%.

Акции финкомпаний в пятницу снизились к закрытию торгов - стоимость бумаг Morgan Stanley упала на 1,1%, Prudential - на 1%.