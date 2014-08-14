Россияне больше не хотят покупать доллары

Июнь, как период начала сезона отпусков, характеризуется ростом спроса населения на наличную иностранную валюту. Исключением наряду с 2007 г. стал 2014 г., отмечается в обзоре Центробанка РФ.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июне текущего года по сравнению с маем снизился более чем на 20% и наряду со снижением спроса был обусловлен ростом ее предложения населением. При этом снижение чистого спроса было связано исключительно с операциями с долларом США.

В этих условиях уполномоченные банки существенно сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно увеличив ее вывоз.



Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в июне 2014 г. по сравнению с маем уменьшилась на 4% и составила $23,7 млрд в долларовом эквиваленте (далее – долларов). Обороты межбанковского рынка сократились на 7% до $5,6 млрд, обороты операций физических лиц практически не изменились и составили около $15,1 млрд.

В июне 2014 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем уменьшился на 3% и составил $8,7 млрд. Его объем был больше, чем в июне 2012 и 2013 гг., на 9 и 13% соответственно.

Спрос населения на доллары США в июне 2014 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 4%, на европейскую валюту — на 2%, составив около $5,0 и $3,5 млрд соответственно.Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (58% — доллары США, 41% — евро).



В июне текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с маем практически не изменился и составил $5,4 млрд. Долларов США было куплено на 3% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — больше на 3%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 7% до 3,2 млн. Средний размер сделки по покупке стал меньше на 8% и составил $1671.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июне 2014 г. физическими лицами было снято $3,2 млрд (на 7% меньше, чем месяцем ранее).



Россияне продают валюту



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в июне 2014 г. по сравнению с маем увеличилось на 6% до $6,4 млрд. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июне 2012 и 2013 гг., на 9 и 10% соответственно.

Совокупное предложение населением долларов США в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 11% до $4,3 млрд, в то время как европейской валюты — практически не изменилось, составив $2,0 млрд.



Доля американской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению с маем возросла с 64% до 67%, доля евро сократилась с 34% до 32%.



В июне 2014 г. населением было продано в уполномоченных банках $2,4 млрд наличной иностранной валюты — на 4% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 10%, европейской валюты — практически не изменились. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 3% и составило 2,0 млн сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 1%, составив $1157.



Евро популярнее доллара



В июне 2014 г. по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился на 22% и составил $2,3 млрд, при этом чистый спрос на доллары США снизился в 2 раза, в то время как на евро он был относительно стабильным. Тогда же уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $1,2 млрд, что на 26% меньше, чем в мае. Ввоз долларов США уменьшился в 3 раза, европейской валюты — вырос на 7%.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками в мае текущего года, напротив, увеличился до $0,9 млрд относительно $0,3 млрд месяцем ранее.

Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июне 2014 г. относительно мая сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 18%, составив $0,8 млрд.

Таким образом, в июне 2014 г. на рынке наличной иностранной валюты наблюдались как рост, так и сокращение объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием.



Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились на 11% и составили $10,7 млрд.