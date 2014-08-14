MasterCard, Visa и AmericanExpress разрешат пока не платить депозит

Международные платежные системы должны внести депозит до 31 октября — такой срок установлен постановлением правительства. Поправки в закон о национальной платежной системе, обязывающие платежные системы, у которых нет статуса национально значимой, ежеквартально вносить по 25% от среднего оборота в день, вступили в силу 1 июля этого года. Взносы должны стать залогом бесперебойной работы платежных систем.

Похоже, что срок по внесению депозитов может быть перенесен на начало следующего года. Об этом "Ведомостям" рассказал сотрудник одной из российских платежных систем, слышавший такое мнение от Владимира Комлева, возглавившего Национальную систему платежных карт (НСПК). "Такие разговоры идут", — подтверждает сотрудник МПС. О переносе сроков на 2015 г. слышал и директор департамента карточного бизнеса одного из крупных банков. Все собеседники "Ведомостей" говорят о том, что это единственный логичный исход. Один из федеральных чиновников уверяет, что максимальная отсрочка, на которую могут претендовать МПС, —пара месяцев». По его словам, о больших сроках речи идти не может. Представитель ЦБ отказался комментировать перенос сроков.

Все три международные платежные системы — Visa, MasterСard и American Express — могут не вносить гарантийные депозиты в ЦБ только в случае, если они будут обрабатывать операции с российскими банковскими картами на территории страны. Для этого платежные системы ищут себе российского партнера, на которого можно было бы переключить этот трафик.

"Мы приступили к поиску российской компании, задача которой — обеспечить межбанковский локальный процессинг операций по картам MasterСard в России", — писал в блоге гендиректор российской MasterСard Илья Рябый. О заключении коммерческого соглашения с российской компанией говорилось и в официальном сообщении Visa. Поиски партнера ведет также AmEx. Все три платежные системы ведут переговоры с "Универсальной электронной картой" (УЭК), претендовавшей на то, чтобы стать платформой для НСПК, говорит сотрудник одной из МПС, об этом знает и сотрудник одной из российских платежных систем. Но каких-либо договоренностей МПС еще не достигли, сказали они.

"До 31 октября осталось мало времени, системы просто не успеют переключить внутрироссийские транзакции на местного партнера", — полагает директор департамента карточного бизнеса одного из крупных банков. Тем более что партнеры так и не выбраны. Еще предлагают МПС переключить трафик на НСПК. Но для этого НСПК надо сначала построить - такая вот неразбериха. ЦБ решил не использовать УЭК и "Золотую корону" в качестве основы для НСПК и заявил о том, что будет строить ее с нуля. На создание операционно-клирингового центра потребуется один год, говорил зампред комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

