Мысли вслух

Казалось бы происходящее во власти на Украине, начиная с отставки Коломойского и заканчивая началом инспекции «кроличьей норы», имеет серьезные последствия как для власти, так и для страны в целом. Но люди, интуитивно чувствуя, что до развязки еще далеко, а итог в любом случае будет им малоприятен, просто перестали обращать внимание эти события. А между тем, события эти по своему значению далеко не рядовые. Те, кто делает из картонно-карамельного Порошенко настоящего главу государства далеко не идиоты. Они решают свои задачи, по значимости выходящие далеко за пределы Украины.



Или возьмем динамику рубля в последние месяцы. Сумбур аналитических попыток разобраться в происходящем вкупе с эмоциональными призывами не поддаваться на разводку или напротив тут же уверовать в незыблемые национальные ценности выглядит по меньшей мере смешно, а уж к реальности вообще не имеет никакого отношения.



В то же время в мире происходили, происходят и будут происходить сотни событий, отлично укладывающихся в единую логику, просто временные горизонты этих планов и этой логики настолько велики, что события для рядового человека, привыкшего, что от причины до следствия не проходит больше нескольких дней, выглядят совершенно разрозненно и даже случайно. И тем более эта логика не просматривается, когда в процессе вынужденно меняется она сама.



А между тем, эти события, будучи выставленными в единую цепочку без временных разрывов, способны довольно четко указать на будущие тренды и направления изменений.



В нашей техногенной цивилизации есть несколько глобальных факторов, определяющих ее характер.



Во-первых, гипертрофированная значимость денег. Из некогда простого и удобного инструмента оценки реальных ценностей различного рода, облегчающего обмен одни на другие, они превратились в почти божество, обладающее собственными исключительными достоинствами и высшим смыслом. Естественным итогом этого изменения в мировоззрении стал отрыв денег от любых материальных носителей, превращение их в виртуальную ценность. А одновременно с этим у денег появился хозяин, их производящий. До тех пор, пока деньги ассоциировались с золотом, хозяина денег не могло существовать в принципе. Принципиально какой-нибудь президент государства или даже император, получавший денежный доход от налогов, мало отличался от крестьянина, получавшего золото за выращенное зерно или мясо. Масштабы разные, технология разная, но принцип один и тот же. И до тех пор, пока какой-нибудь старатель не намыл золото на прииске, новых денег не могло возникнуть ни у того, ни у другого. Только за счет распределения уже существующих денежных масс.



Но как только деньги виртуализировались, как только они стали производимым из ничего товаром, ситуация кардинально поменялась. Теперь государства могли печатать деньги, а учитывая, что этот процесс обладает принципиально иной себестоимостью, нежели производство реальных товаров, производство денег стало уникально прибыльным бизнесом. У специально утрирую и опускаю кучу деталей. Они на самом деле лишь замутняют общую картину. Как только появился «денежный бизнес», глобальная инфляция стала неизбежной реальностью. Она может протекать быстрее или медленнее, ее можно камуфлировать любыми статистическими данными, но общая логика долгосрочного процесса остается неизменной.



Обладая на порядок более высокой себестоимостью производства относительно денег, любые реальные товары обречены на неизбежное подорожание. Этому способствует и другой момент. Смыслом любого производства является прибыль. Именно потому дефляция, то есть снижение цен на товары, является на порядок более болезненным для экономики процессом, нежели умеренная контролируемая инфляция. Иначе кто бы стал покупать для своего производства необходимые ресурсы, если завтра они подешевеют, как и конечный продукт, и продать его можно будет лишь дешевле суммарно понесенных затрат? Запомним этот момент и пока отставим в сторону.



Вторым глобальным фактором цивилизации является внутреннее противоречие экономической модели. Смыслом любого производства является прибыль. Помимо роста цены она зависит от себестоимости процесса, производимого количества и способности к быстрой смене выпускаемого ассортимента. Стремление к снижению себестоимости толкает производителя к максимальной автоматизации производственного процесса. Это и скорость производства, и уменьшение брака, и способность к на порядок более быстрой переналадке производства на выпуск других товаров. Поскольку этот процесс происходит во всех сферах экономики, то в какой-то момент он неизбежно утыкается в проблему потребительского спроса. Источником потребления являются люди. И если они все меньше участвуют в самом процессе, то они одновременно все меньше оказываются в роли платежеспособного потребителя.



Кстати, одним из следствий этого процесса является другой процесс. Для поддержания стабильности всей системы требуется два принципиальных типа человека. Для занятых в производстве и разработке новых технологий требуется все более высокий образовательный уровень, который стоит все дороже. А для «лишних» людей требуется, напротив, бездумное отношение к жизни и готовность быть манипулируемым быдлом. Но многолетняя попытка разделить образовательный процесс на два потока – элитный и массовый привела к тому, что процентное соотношение элиты и «быдла» оказалось таковым, что фактически остановился прогресс в области освоения новых технологий.



Элиты едва хватает на просто поддержание уже существующих технологических цепочек на всех уровнях. Уже сегодня признаки деградации во многих научных и производственных направлениях видны невооруженным глазом. И это только начало, процесс образования слишком длительный и инерционный, чтобы его можно было повернуть вспять простым административным решением.



Третьим глобальным фактором нашей цивилизации является энергетическая зависимость. В принципе это, конечно, не уникальная особенность. Любая система, любая цивилизация и любая экономика энергозависимы. Но все зависит от скорости смены технологического уклада по сравнению со скоростью добычи используемых ресурсов.



Уже сегодня видно, что мы таки зависли в дуальности атомной и нефтяной энергетики.



Любые разговоры о научных прорывах в области термоядерной энергии пока разговорами и остаются. И в любом случае в ближайшие лет 20-30 кардинальной смены технологического уклада не предвидится. Нет ни достаточного научного, ни тем более производственного потенциала. В первую очередь человеческого. И здесь мы упираемся в то, что скорость добычи той же нефти становится явно недостаточной, а разведанные ее запасы (лаг до пика добычи составляет все те же 20-30 лет) наводят на еще более грустные мысли.



При этом не стоит путать колебания цен под влиянием многочисленных политических и иных факторов, включая циклические) с самой общей логикой процесса. В долгосрочной перспективе нас ждет неизбежное повышение цен на любые энергоносители. А драка за владение оставшимися месторождениями этих носителей будет приобретать все более ужесточенный характер.



А теперь давайте рассмотрим происходящее в мире события под этим углом зрения.



1. Деньги. Фактически сегодня существует единственный монополист в области денежного производства. Это США. А доллар является единственными независимыми деньгами. С момента полной отвязки доллара от золота и до сегодняшнего дня это именно так. Разумеется, США, как любой монополист пытаются извлечь из этого процесса максимальную прибыль. И, столь же разумеется, основным производителям реальной товарной массы это крайне не нравится. И даже не из-за разницы в себестоимости процесса. Просто любой производитель понимает, что имея неограниченный доступ к денежным ресурсам, владелец денег способен купить все и вся на корню. Единственное ограничение, это военная сила, способная остановить захватнический процесс. Но как и любая глухая оборона, это процесс в никуда. Потому ВСЕ (подчеркиваю, именно все) не связанные с производством денег находятся на одной стороне баррикад, а владельцы доллара на противоположной. И потому постоянно разрабатываются различные способы избавления от долларового рабства.



Взгляните, с какой охотой и скоростью вся Европа, да и не только она ломанулась в члены «Азиатского банка», создаваемый Китаем. И пусть никого не обманывает текущая скромность капиталов этого банка. Просто никто не хочет делать резких телодвижений. Обвал доллара должен произойти тогда и только тогда, когда все прогнозируемые негативные последствия от этого будут минимизированы. Но сам процесс уже запущен и необратим. Более того, следующие деньги будут принципиально отличаться от доллара.



Я не знаю, что именно из реальных активов ляжет в их основу, это может оказаться довольно широкий перечень товаров. Но очевидно одно. Больше никто виртуальной монополии виртуальных денег не допустит. Вторым следствием будет кардинальная смена экономической модели. На глобальном уровне это проявится кратным снижением веса финансового и торгового сектора в мировой экономике в пользу производственного. А сам производственный сектор будет больше нацелен на экономию ресурсов нежели на количественную максимизацию товарной массы и скорость обновления модельного ряда.



2. Энергетика. Два кита, на которых держится сегодняшняя энергетика (нефть и атом) таковыми и останутся. И стоимость энергии и энергоносителей будет только расти. Причем, не только до момента долларового коллапса, но и позже. Проблема в восполнении запасов исходных материалов быстро не решается. И если не смотреть на текущие прогнозы и аналитику мы увидим, что в мире идет постоянная подготовка к будущей нехватке энергоресурсов. США наращивают свои запасы огромными темпами, не отстает от них и Китай. Именно контроль над нефтяными ресурсами является главной причиной всех событий на Ближнем Востоке. Как и беспрецедентное давление на Россию.



Аналогичная ситуация наблюдается в атомной энергетике и производстве урана. Кстати, у этого процесса есть одно любопытное следствие. По мере роста стоимости нефти и исчерпания запасов кардинальным образом изменятся и мировые логистические маршруты. Морской транспорт уступит пальму первенства железнодорожному, способному работать на электричестве, которое в свою очередь производится на АЭС.



Конечно, и морской транспорт может быть со временем переведен на атомные энергоустановки, что и будет происходить, но этот процесс крайне дорог и долгосрочен. И удивительным образом мы уже можем видеть результаты этого анализа в конкретных действиях государств. Проект скоростной ж/д магистрали из Пекина до Европы через Россию это как раз следствие и одновременно предвестник будущих перемен.



Теперь о более приземленных материях и в частности о России и ее перспективах. Происходящее последние полгода с рублем и долларом это не случайность и далеко не глупость. Резко выросший курс доллара существенно ударил сразу по двум секторам экономики, которые в будущем должны кардинально измениться. Это банковская сфера и торговля, которые ждет существенная консолидация.



В свое время банки набрали огромное количество валютных кредитов, поскольку разница в ставках при стабильном курсе рубля гарантировала им прекрасную прибыль. В итоге они не заработали, а потеряли огромные деньги. Продавая когда-то доллары по 30-35, они были вынуждены покупать их по 50-60 для возврата кредитов. Бонусополучателем этих денег стал ЦБ и Минфин. А заодно и экспортеры, находящиеся по большей степени под контролем государства.



Вторым проигравшим стал импортный сегмент оптовой торговли. Это пусть и частично, но позволило оживить сектор внутреннего производства. Самое интересное, что текущее падение доллара к рублю тоже понимается неверно. Импорт практически не оживился, поскольку, с одной стороны, падение валюты вызывает желание подождать и купить дешевле, в другой, после таких колебаний невозможно выверено выстроить ценовую стратегию сбыта. Одновременно с этим в конце 2014-го – начале 2015-го высокий курс доллара и евро позволил всем желающим эффективно вывести свои капиталы с Запада по привлекательному курсу (в рамках объявленной президентом амнистии).



Амнистия капиталов делалась не для сторонних людей, которые верят или не верят государству. Она объявлялась для «своих», которым все было известно в точности.

То, что доллар уйдет ниже 50-ти, это несомненно. Вопрос, что дальше. А дальше все интересно. Уверен, что будет спровоцирована паника с продажей доллара. До какого уровня его при этом потребуется опустить, не знаю, но думаю, ниже 45-ти. Сопровождаться это будет соответствующей информационной шумихой. Затем, очевидно, будет еще один небольшой всплеск курса доллара (зависит от реального состояния дел в США, что не известно). И новый возврат к низким курсам.



Очень сильно поменяются отношения России с Европой. Точнее отношение России к Европе. Уже меняется. Путин явно устал уговаривать Европу, что ее интересы в хороших отношениях с Россией. Устал и плюнул. Южный поток свернут. Газпром сворачивает все зарубежные проекты в Европе. На самом деле не только Газпром.



Россия вообще все больше уходит из Европы. Это означает только одно. Мы предоставляем Европу самой себе со всем грядущим там хаосом. Решение явно далось не легко, но оно было принято. И европейцы очень задергались. Одно дело надувать щеки, когда уверен, что ты все равно являешься для партнера главным приоритетом, другое, когда тебя откровенно и недвусмысленно послали. И укрепление власти Порошенко на Украине это недвусмысленный сигнал России о готовности к компромиссам.



У этого наметившегося тренда будет несколько следствий.



1. Экономические потери будут у всех. И у России тоже. Это надо понимать и к этому надо быть готовыми.



2. В Европе в ближайшее время будет плохо. Либо ее заставят войти в трансатлантический альянс с США, что фактически сделает Европу заокеанской экономической колонией. Либо ее ждут многочисленные этнические конфликты и долговой кризис. В любом случае экономика Европы войдет в пике.



3. В зависимости от выбора Европы будет развиваться ситуация в США. В случае трансатлантического альянса время у США немного, но появится. Пока не кончится ручеек денег из Европы в Америку. В противном случае экономическая война, коллапс доллара и самоизоляция.



4. В России внешне ситуация будет неблагополучной. Финансовый и торговый сектора экономики ждут массовые сокращения и убытки. Пострадает и сфера слуг, завязанная на импорт. На этом фоне будет развиваться производственный сектор. Главные приоритеты – сельское хозяйство, производство продуктов питания, атомная энергетика и ВПК.



Активизация процессов в мае-июне этого года.