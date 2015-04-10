Евро теряет позиции резервной валюты: центробанки отказываются от него

Мировые центробанки снижают долю евро в своих валютных резервах, боясь дальнейшего падения его курса из-за программы количественного смягчения. На решения банков также влияет затягивание конфликта Греции с кредиторами. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.

В прошлом году доля евро в резервах центробанков мира уже падала на протяжении всех четырех кварталов, к декабрю этот показатель составлял 22,2% (в третьем квартале — 22,6%), по данным Международного валютного фонда. Максимальное значение у евро (28%) было в 2009 году.

В то же время доля резервов в долларах США выросла в октябре-декабре 2014 года - с 62,4% до 62,9%. Резервы в японских иенах немного снизились — до 3,9%.

"Евро резко теряет позиции в качестве резервной валюты, - говорит аналитик Societe Generale Даниэль Фермон. - Инвестиции в европейскую валюту останутся невыгодными до окончания QE. Проблема состоит в том, что не видно дна курса евро, в то время как центробанки продолжают сокращать свои запасы этой валюты".

Ранее аналитики Goldman Sachs и Citigroup прогнозировали, что до конца 2015 года евро может опуститься ниже уровня в $1. Напомним, в марте пара EUR/USD уже обновила рекордный минимум, снизившись до отметки 1,0458.