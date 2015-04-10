Рубль потерял достигнутые максимумы и падает из-за решения ЦБ РФ

В пятницу днем российский рубль обновил свои максимумы с прошлого года — в паре с долларом дошел до отметки 50,27, в паре с евро — до 53,37. Однако спустя пару часов уже потерял свои позиции и сейчас сильно падает против этих валют.

К 16:16 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 52,35 (+0,62%), а EUR/RUB — на уровне 55,36 (+0,14%). Рубль стал падать после того, как центробанк РФ объявил о повышении минимальных процентных ставок на валютных аукционах.

Регулятор объявил, что повысит с 13 апреля минимальные процентные ставки на аукционах РЕПО сроком на 7 и 28 дней - на 0,5 процентного пункта, сроком на год — на 0,75 процентного пункта.