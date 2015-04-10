PayPal отделится от eBay: подробности сделки

Американские СМИ сегодня активно обсуждают сделку, которую во втором полугодии собираются совершить eBay и PayPal. По сообщениям в прессе, компании будут работать отдельно, но сохранят партнерские обязательства. К примеру, первая гарантирует, что примерно 80% платежей на их сайте будет проходить через систему PayPal в течение следующих пяти лет. Если доля этих платежей опускается ниже обещанного уровня, eBay придется возместить убытки бывшему дочернему предприятию.

Со своей стороны, в PayPal согласны платить eBay комиссию, если процент от продаж будет заметно выше обещанного. Такое «платежное соглашение» - одно из условий, которые возникли в четверг во время перерегистрации ценных бумаг eBay — она готовится к отделению PayPal во второй половине этого года. Информации о каких-либо других условиях пока нет.

Главный исполнительный директор eBay Джон Донахью покинет свой пост и станет председателем PayPal. У обеих компаний будут очень гибкие условия существования - компании могут вести переговоры о совместных предприятиях с другими фирмами без одобрения своего бывшего партнера. "PayPal сможет свободно работать с любым продавцом, проводить платежи на Amazon, Alibaba", - сказал Донахью в интервью. "И точно так же eBay свободно сможет добавлять другие способы оплаты на своем сайте".

Под давлением активистов инвестор Карл Икан сказал, что ответвление PayPal от eBay необходимо, чтобы создать две независимые публично торгуемые компании. План разделения требует одобрения от комиссии по ценным бумагам и биржам США, которое, по словам Донахью, они уже ждут.

Соглашение также запрещает eBay создавать собственную платежную систему, а PayPal — разрабатывать площадки для продажи товаров.

Как сообщает The Wall Street Journal, за отклонение от обещанного объема платежей через PayPal на своем сайте eBay будет платить $13 млн в год за каждый процентный пункт ниже 80%-ного порога. Если доля PayPal упадет ниже 75%, eBay заплатит $50 млн в год за каждый дополнительный процентный пункт.

EBay генерирует больше прибыли, но растет медленнее, чем PayPal, и имеет больше конкурентов на рынке электронной коммерции - гиганты Amazon.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd. Ему также придется справиться с постоянной проблемой в алгоритме поиска Google Inc., который отправляет пользователей на другие сайты.

После объявления новости акции компании eBay на премаркете выросли на 0,67% - до отметки $57,39.