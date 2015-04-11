Рубль удивил рынок своим ростом: самые интересные мнения аналитиков об этом

На этой неделе российский рубль показывал просто отличные результаты — поднимался за день торгов на 2-3% против доллара и евро. В итоге он вырос к пятнице до отметки почти 50 руб. за доллар и 53,5 руб. за евро, по данным investing.com. А начинал неделю с уровней 57 и 62,6 соответственно против доллара и евро. Рубль даже прозвали лучшей валютой этого года, потому что он показал самый большой рост на валютном рынке.

Такое укрепление национальной валюты стало для многих аналитиков неожиданным, потому что отметки, до которых пары USD/RUB и EUR/RUB доходили в моменты падения, были существенно ниже тех, что были заложены в новом варианте бюджета на этот год. К концу недели монетарные власти стали говорить о том, что укрепление рубля (так же как и его резкое ослабление) представляет угрозу финансовой стабильности экономики страны. Экономисты портала Банки.ру рассказали, чем грозит экономике сильный рубль и как долго продлится этот рост.

Вспомните, как в конце 2014 года рубль побил все рекорды падения. Сейчас, похоже, эта тенденция сильно поменялась. Каждый день экономисты говорили о новых рекордах нацвалюты, о том, что рубль резко поднимается даже без сильных факторов поддержки. Однако, власти пока говорят, что причин для беспокойства нет. Так, по крайней мере, сказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев 8 апреля.

Что же говорят экономисты по этому поводу? Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития считает, что трогать бюджет сейчас не нужно, отказываться от возможных рисков — тем более. Нынешнее укрепление рубля – прямое следствие плавающего курса. Крупные игроки стали активно играть по стратегии carry trade. Есть риски ослабления рубля — когда изменится рыночная ситуация, ведь этим игрокам в какой-то момент нужно будет фиксировать прибыль, плюс давят неконтролируемые нефтяные цены и возможное начало повышения процентных ставок ФРС. «Золотая середина» для доллара — как и в прогнозе Минэкономразвития - около 60 руб., говорит Масленников.

Идем дальше. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова уверена, что настоящее укрепление рубля – это ни что иное как движение к своей фундаментальной стоимости. Когда нефть стоит $60 за баррель, нормальный курс доллара – 50-55 руб. Похоже, что к российской экономике вновь появился интерес со стороны иностранных инвесторов. Центробанку вмешиваться сейчас вообще нельзя, категорично заявляет аналитик.

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, наоборот, совсем не понимает, почему власть так радуется этому укреплению, ведь угроза финансовой стабильности осталась. Опасность в том, что обратный отскок к ослаблению рубля может быть еще сильнее. Ведь по сути фундаментальные факторы, которые обвалили рубль в 2014 году, не изменились. Скорее всего, нынешнее укрепление произошло только из-за спекуляций сarry trade.

Главный экономист МТС-Банка Евгений Надоршин, в свою очередь, считает, что укрепление не будет продолжительным, потому что причин для этого нет. Что касается бюджета, так нынешняя цена на нефть выше заложенной, что компенсирует укрепление рубля. Пересматривать бюджет не стоит ни в коем случае, утверждает эксперт. «Я думаю, что ослабление рубля произойдет само собой и у центробанка нет потребности вмешиваться в этот процесс», - сказал он.

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион» говорит, что укрепление рубля связано со снижением спроса на иностранную валюту. По его подсчетам, курс рубля может укрепиться на уровне 52,5 за доллар. Затем — возврат к уровню 60 руб. за доллар, а может и выше, тут уже все зависит от конкретных рыночных и внешних факторов.