Авиакомпания Bangkok Airways готовит IPO

Bangkok Airways готовит IPO на общую сумму $500 млн. Авиаперевозчик собирается проверить аппетит инвесторов, анонсировав самое крупное IPO в Таиланде в этом году.

Акции собираются выпустить на Фондовую биржу Таиланда в ноябре, по словам источников, близких к процессу.



Рынок IPO в Таиланде испытывал глубокое затишье с самого конца 2013 года. Виной всему сложная политическая ситуация в стране. Месяцы политических протестов завершились военным переворотом в мае. С тех пор жизнь при новом правительстве относительно пришла в норму, и теперь понемногу приходит в чувство национальный рынок акций. При этом, кстати, Таиланд в этом году стал одним из самых прогрессивных азиатских рынков: с января по настоящее время он прибавил 22%.