Фьючерсы на американские акции падают в среду

В среду, перед выходом данных по рынку труда в Америке и по промышленному сектору, снова упали в цене фьючерсы на индексы Уолл Стрит.

Фьючерсы на DJIA и S&P потеряли по 0,2%, фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 0,3%. Надо понимать, что изменения фьючерсов не всегда точно предсказывают поведение акций после сигнала об открытии торгов.



Внимание на данные по занятости усилилось в последние недели и достигло пика, потому что ФРС готовится в октябре завершить свою программу количественного смягчения и в конечном счете — к подъему процентных ставок, которые были близки к нулю с самого декабря 2008 года. В последние месяцы чиновники ФРС объясняли промедление в повышении ставок исключительно тем, что в стране «сложилось значительное недоиспользование трудовых ресурсов». В пятницу эксперты рынка прогнозируют выход данных об увеличении рабочих мест в сентябре на 125 000.

Сегодняшние отрицательные движения фьючерсов на национальные индексы США экономисты связывают со слабыми данными из-за границы. Так, показатели еврозоны продемонстрировали неожиданное снижение обрабатывающей промышленности в Германии, впервые за 15 месяцев. Этот отчет может стать последним гвоздем в крышку восстановления экономики региона, который, может быть, уже наконец-то породит стимул к дальнейшим действиям ЕЦБ, который грозно высказывался, но, кроме поднятия процентной ставки, больше ничего не торопится делать. Анонс монетарной политики европейского регулятора мы ждем в четверг, когда состоится очередное заседание ФРС. А тем временем евро упал до 1,2595 доллара, а Europe Stoxx 600 потерял 0,3%.

Рынки в проблемном Гонконге и материковом Китае были закрыты по случаю национального праздника.