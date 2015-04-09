ФРС дала задний ход повышению ставок: переносим ожидания на сентябрь

Опасения аналитиков о том, что сильный доллар может навредить экономике США, подтвердили мнение, что повышение ставок может быть отложено до сентября. По протоколу мартовского заседания ФРС, опубликованном в среду, сильный доллар был в центре внимания ряда членов комиссии.

"Некоторые участники отметили, что дальнейшее укрепление доллара [в период с января по март], скорее всего, сдержит... экономический рост. На время", - говорится в протоколе.

Тусклые потребительские расходы и медленный рост заработной платы тоже значатся в списке забот центробанка. Эти две проблемы плюс сильный доллар, похоже, снова заставят ФРС сделать паузу, хотя они уже явно не прогнозируют, что и когда планируют делать.

В прошлом году многие эксперты считали, что ФРС не станет повышать ставки до второй половины 2015 года. Однако, хорошие отчеты по занятости в январе и феврале дали повод ФРС заговорить о возможности ускорить темпы подъема ставок.

Комитет ФРС удалил ключевое слово "терпеливо" из своего заявления в марте, тем самым как бы подготавливая почву для того, чтобы поднять процентные ставки в июне 2015 года. Но буквально две недели спустя после заседания вышли разочаровывающие отчеты по занятости в марте. В США добавилось только 126 тыс. рабочих мест, а зарплаты за январь и февраль были пересмотрены в сторону понижения. Некоторые считают, что мартовский плохой отчет связан с суровой зимней погодой, но факт остается фактом — март стал худшим месяцем по «рабочим» показателям с конца 2013 года.

Прибавить сюда давление доллара на корпорации и экономику, слабые потребительские расходы и теперь, кажется, повышение ставок ФРС точно отложат до сентября. Так, по крайней мере, считают многие экономисты CNNMoney. "Реальная опасность движется слишком быстро и подрывает все еще хрупкое восстановление", - говорит Роберт Денк, главный экономист Национальной ассоциации строителей жилья. Денк также сдвигает свой прогноз повышения ставок с июня на сентябрь этого года.

Как сообщает Финмаркет, мнения руководителей Федеральной резервной системы о повышении ставки на том заседании сильно разошлись. Лишь несколько руководителей в тот день поддерживали идею повысить ставки уже в июне. Другие участники заседания говорили, что «идеальные условия» сложатся только во втором полугодии, потому что дешевая нефть и крепкий доллар, скорее всего, будут препятствовать росту инфляции в США.

Руководители ФРС снизили планку для перехода к повышению ставок: они не будут ждать ни подъема базовой инфляции, ни более существенного роста цен — достаточно будет улучшения ситуации на рынке труда, стабилизации цен на энергоносители или выравнивания курса доллара. Двое участников заседания говорили, что американскому регулятору следует дать ясный сигнал о намерении повысить ставку за одно заседание до фактического повышения. Но другие посчитали, что это не сходится с принципами работы ФРС "от заседания к заседанию", когда с каждым совещанием учитываются новые факторы и отчеты.

По итогам заседания целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам оставлен без изменений - от 0 до 0,25% годовых. Базовая ставка ФРС находится в этом диапазоне с декабря 2008 года.