Нефть достигла своего дна и больше не будет падать?

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на «черное золото» WTI выросли на 0,5%, частично отыграв вчерашнее падение на 3,6%. WTI с поставкой в ноябре прибавила 47 центов до 91,63 доллара за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской Товарной биржи и ближе к середине дня торговалась на $91,42. Объем всех проданных фьючерсов был приблизительно на 19% выше 100-дневного среднего. В целом за III квартал нефть потеряла в цене 13%, а в этом году снизилась на 7%.



Ноябрьские фьючерсы на Brent практически не изменились в цене сегодня на лондонской фьючерсной бирже ICE — они стоили 94,67 доллара за баррель. Напомним, вчера цена на эти фьючерсы рухнула на 2,53$, продемонстрировав самое резкое снижение со 2 января.

Согласно прогнозам UBS и Barclays, для глобальных цен на нефть худшее уже позади. В начинающемся квартале нефть повысится, потому что сокращается ее добыча в Саудовской Аравии и соответственно увеличится мировой спрос на «черное золото».

«Есть основания так говорить и в отношении Brent, и о WTI” - говорит Йенс Нервиг Петерсен, аналитик банка Danske A/S. - «Мы видим, что страны ОПЕК высказывают некоторую озабоченность по поводу резкого удешевления их основного товара. Это означает, что они рассмотрят снижение экспортной нормы на вывоз на 2015 год, чтобы стабилизировать цену на нефть. ОПЕК сейчас — единственный фактор, который способен ограничить беспокойство о черном золоте».

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти среди всех стран ОПЕК, в августе сократила количество добычи. Это поддержит производство на сниженном уровне к концу года, когда спрос на зимнее топливо повысится: может быть, такой нехитрый ход поможет удержать нефть в пределах адекватной стоимости и не даст ей уехать вниз за грань фантастики.

Международное энергетическое агентство предсказывает увеличение мирового спроса на 600 000 баррелей в день в течение декабря по сравнению с остальным кварталом. Впрочем, последние пять лет устойчиво показывали, что в IV квартале спрос на нефть был выше, чем в остальные периоды года.

«Глобально спрос на сырье будет увеличиваться, во-первых, на сезонной основе. Например, мазут, использующийся для отопления», - заявил старший энергетический стратег BNP Paribas Гаррет Льюис-Дэвис. - «К тому же растут новые перерабатывающие производства на Ближнем Востоке и в Китае — им определенно нужно будет сырье». Оценки аналитиков в основном говорят о том, что к концу года Brent будет стоить на уровне 97,00 долларов/баррель.