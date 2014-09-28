Скоро мы увидим нефть за $70 и даже $40 за баррель

Шон Ланглуа, обозреватель MarketWatch, рассказывает очередную страшилку про аномальное падение цен на нефть. Посмотрим?

"Рост нефтяных цен — это та вещь, на которую мы обычно рассчитываем даже когда все глубины ада разверзаются на финансовых рынках. Ведь страх перед нарушениями поставок — это кошачья мята для «черного золота». Однако сейчас происходит совершенно обратная ситуация. На Ближнем Востоке снова рассадник войны и эпицентр кровопролития, но у нефти даже пульс не участился. Наоборот, такое ощущение, что она медленно впадает в анабиоз: по итогам последних нескольких месяцев она упала почти на 10%.

Американские производители нефти хотели бы, чтобы вы объясняли скачок внутреннего производства обретением независимости от ОПЕК. В какой-то степени это действительно так. Но намного большее отношение к действительности имеет тот факт, что спрос на нефть не растет так, как он, по идее, должен расти.

Бывший главный экономист CIBC World Markets Inc, Джефф Рубин, указывает на то, что американское потребление нефти спало до 18,6 млн баррелей в день с уровня в 21 млн баррелей. В Европе падение спроса наблюдалось в течение пяти последних лет, ежегодно, и сейчас спрос меньше, чем 20 лет назад. Даже у Китая, похоже, снизились аппетиты. А значит, прогноз спроса на нефть везде не самый оптимистичный.

«Если цены на сырую нефть повторят путь своего ближайшего аналога, почти брата — цен на другое ископаемое топливо (угадайте какое!) - то в не слишком отдаленном будущем мы имеем шансы наблюдать цену в 40 — 60 долларов за баррель», - описывает Рубин длинный, длинный путь к снижению.

Современные диаграммы не настолько медвежьи, но они предположительно показывают, что с технической точки зрения цена в 70 долларов за баррель в принципе не является неправдоподобной."

А вы в это верите?





