Европейские рынки снижаются. FTSE вырос на рекордном слиянии

Сегодня на мировых рынках разнообразная ситуация: старт дню дала намечающаяся 70-миллиардная мега-сделка в нефтегазовом блоке Европы. Это отличное продолжение лихорадки слияний и поглощений, начавшейся вчера с новостей о FedEx. После того, как Royal Dutch Shell согласилась выплатить 47 млрд фунтов (70 млрд долларов) за своего конкурента, акции BG Group выросли в к середине европейских торгов на 35,37%. Сделка обещает быть крупнейшей в нефтегазовом секторе за последние десять лет.

Поскольку всё это происходит в лондонском листинге, то FTSE сегодня обновлял многолетний максимум, перейдя за отметку в 7000 пунктов. К 14.02 мск он прибавил 0,54% по отношению ко вчерашнему закрытию. Несмотря на то, что 2% потеряли акции Shell, другой нефтегазовый британский гигант, BP, вырос более чем на 4%.

«Мы покупали нефтяные компании в последние две недели. Сегодня утром Shell ослабла из-за слишком высокой премии, которую она собирается выплатить за покупку BG, однако в долгосрочной перспективе все это выглядит очень хорошо: организуется бизнес с отличным позиционированием в энергетическом секторе», — говорит Дэвид Дэвис, партнер в Charles Hannover Investments.

И еще одна интересная сделка назревает на европейских рынках: Vivendi рассматривает возможное приобретение платного телевизионного сервиса Sky. Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что сделка может стоить франузскому медийному холдингу до 28 млрд фунтов стерлингов. САС 40 снизился на 0,04%.

В Германии вышли данные о неожиданном падении объема промышленных заказов в феврале, в результате чего DAX снижается с начала сессии. На 14.03 мск он потерял уже 0,39%.