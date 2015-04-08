Европа во вторник закрылась «в плюсе», Stoxx Europe 600 поднялся до рекордных отметок

Во вторник, после пасхальных каникул, на фондовом рынке Западной Европы наблюдалось положительное движение — индексы стран региона росли, так же как и индексы на американском рынке акций. Фондовое ралли поддерживают позитивные данные о деловой активности в еврозоне и хороший настрой касаемо действий центробанков (в т.ч. и ФРС США). Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.

Так, по итогам марта сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 54 пунктов - максимальный уровень с апреля 2014 года. Рынки быстро отреагировали на заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что повышение ставок будет постепенным. В то же время, глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал во вторник, что ФРС следует быть "исключительно терпеливой в плане сокращения объемов стимулирования", а подъем базовой процентной ставки в этом году станет "ошибкой".

По итогам вчерашних торгов сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,64% (максимальный рост за последние десять недель) — до уровня 404,34 пункта. Прирост показателя с начала года составляет 18%. Британский FTSE 100 вырос вчера на 1,88%, германский DAX - на 1,3%, CAC 40 - на 1,52%.

Акции нефтяных компаний Европы подорожали вслед за сильным подъемом нефти в понедельник и на фоне сохранения этой тенденции во вторник. Вчера подскочила капитализация Seadrill Ltd. - на 15%, BG Group Plc - на 6,7%, Tullow Oil Plc - на 5,5% и Royal Dutch Shell Plc - на 3,9%.