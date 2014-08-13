Что нас ждет в среду?

На фондовом рынке ожидается финансовый отчет одной из крупнейших в мире розничных компаний Wal-Mart (завтра днем он будет опубликован перед началом американской сессии). Прогнозы предполагают, что прибыль на акцию составит $1,21, а выручка окажется в размере 119 млрд долларов. Это ниже, чем, к примеру, майские показатели. Эксперты отмечают снижение спроса на товары, а поскольку основная направленность Wal-Mart формируется именно с учетом больших объемов розничных продаж, то тенденция к снижению цены на ее акции сохранится. Нет никаких предпосылок к росту компании. В текущей обстановке эксперты рекомендуют занять краткосрочную позицию на продажу этих акций.



Товарно-сырьевой рынок диктуется в основном геополитикой. Драгоценные металлы растут в условиях сложной мировой ситуации и не очень уверенной позиции доллара и евро. Спрос на золото остается устойчивым, и есть все основания полагать, что, пробив отметку в 1318 долларов за тройскую унцию, оно будет двигаться к 1326,50.

Цена на нефть снижается: поставки из стран ОПЕК бесперебойные, американская Exxon Mobil не поменяло своих планов по бурению российского арктического шельфа, а это всё означает, что нисходящий тренд нефти будет продолжаться. Ближайший уровень поддержки для нефти марки Brent — 103,90 доллара за баррель. Если он будет пробит, то следующая ключевая отметка будет 101,80.

На валютном рынке — сложные разнонаправленные движения. Вчерашняя динамика EUR/USD показала сильное ослабление единой валюты на слабых данных из Германии. Никаких сюрпризов евро не преподносит, уже три недели сохраняя нисходящий тренд. Геополитика все-таки влияет на европейскую валюту, причем новый виток двухсторонних санкций никакой силы ей не прибавил. Марио Драги на прошлой неделе заявил, что ЕЦБ будет продолжать активно стимулировать свою валюту, однако это больше похоже уже на процесс хирургической дефибрилляции, нежели на профилактический прием витаминов. Скоро будет опубликован отчет по ВВП еврозоны, и эксперты от него ничего хорошего не ждут. Аналитики предрекают обновление годового минимума на отметке 1,3332 — трейдерам рекомендуется подготовиться к этому событию и принять соответствующие меры.

Что касается GBP/USD — всё неоднозначно. Негативную динамику демонстрирует и промышленное производство в Британии, и торговый баланс. Однако строительный сектор и сфера услуг дали положительные результаты, поэтому эксперты надеются на хорошие данные по рынку труда. В случае информативного отчета по инфляции, который покажет агрессивное и решительное настроение британского регулятора, пара может пробить отметку 1,6820 и поползет вверх к 1,6860.