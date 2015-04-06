Доллар слегка ослаб в понедельник

Сегодня во время азиатской сессии, после пятничного выхода слабых данных по рынку труда в США, доллар продолжает слабеть. Всё меньше инвесторов надеются на повышение процентной ставки ФРС в первом полугодии, поэтому американская валюта продолжает терять позиции. Цифры прироста рабочих мест в марте оказались вдвое хуже прогнозных. Этот показатель в очередной раз представил американскую экономику в нелестном свете и, скорее всего, повлияет на решение ФРС.

На момент 8.35 мск пара EURUSD стоит на отметке 1,0976; USDJPY торгуется на уровне 119,02; GBPUSD стоит 1,4917. Доллар ослаб вместе с казначейскими облигациями США. Доходность десятилетних бумаг в пятницу снизилась до двухмесячного минимума в 1,8%.

Однако в долгосрочной перспективе участники рынка видят условия, благоприятствующие доллару.