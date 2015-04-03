Азия сегодня была спокойной и позитивной на фоне всеобщих выходных

Сегодня фондовый мир очень спокойный: большинство площадок закрыто по случаю Страстной Пятницы. Азиатско-Тихоокеанский регион, несмотря на свою культурологическую принадлежность, тоже не прочь отдохнуть. Поэтому сегодня здесь закрыты сингапурская, гонконгская фондовые биржи, отдыхают и Австралия с Новой Зеландией.

Поэтому основные события на азиатских рынках сегодня разворачивались в Японии, материковом Китае и Южной Корее. По итогам дня Nikkei и Topix прибавили по 0,6% каждый; Shanghai Composite — на 0,99%; KOSPI — на 0,81%. Аналитики связывают такое благодушное поведение инвесторов с общим спокойствием на рынке и с ожиданием пятничных данных с рынка труда США. Волатильность на азиатских площадках сегодня была низкой.