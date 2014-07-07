Историческая родина: рубль падает, нефть дешевеет

В понедельник фондовый рынок России открылся на «просадке», но уже к обеду вернулся в положительную зону. Главные биржевые индексы прибавили в среднем по 0,4%. Самый хороший спрос показывают Башнефть, Ростелекон и Фосагро. А вот Роснефть и Аэрофлот — по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику.

Внешний фон аналитики оценивают как умеренно негативный. Американские рынки в пятницу были закрыты (страна праздновала День Независимости), цены на нефть продолжают падать, вслед за нефтью ползет вниз и фьючерс на индекс S&P. Рубль слабеет, а стимулов к его росту пока практически не наблюдается. Пара USD/RUR «просидит» эту неделю в унылом 34,40 — 34,85.

Инвесторы продолжают следить за тем, что происходит в Украине, риторика о западных санкциях не прекращается (хоть и изрядно поумерилась). Индекс ММВБ продолжает оставаться в диапазоне 1490 — 1505 пунктов.

Аналитики рекомендуют обратить внимание на акции МТС и предлагают начать их покупать. В среднесрочном тренде акции существенно упали, а индекс RSI говорит о том, что есть локальная перепроданность. Поэтому аналитики видят в этой валюте определенно явный потенциал для роста.