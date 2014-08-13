Сколько стоит украинский кризис для экономики РФ?

Масштаб издержек от конфликта на Украине для экономики РФ существенно вырос в последнее время: цена решений как западных, так и российских властей в краткосрочной перспективе будет включать увеличение чистого оттока капитала, ускорение снижения курса рубля, всплеск инфляции и отсутствие возможности возобновления сколько-нибудь заметного экономического роста, считают эксперты Высшей школы экономики.

Новый раунд санкций от ЕС и США, в результате которого ряд российских государственных компаний и банков лишились возможности обращаться к западным рынкам капитала, обостряет проблему рефинансирования корпоративного долга, что, в свою очередь, означает увеличение чистого оттока капитала по итогам года, по сравнению с первоначальными прогнозами. По оценкам экспертов, он может достигнуть $130–150 миллиардов.

Чтобы избежать быстрого истощения резервов, Банку России придется допустить ускорение ослабления рубля. Объем собственных средств ЦБР в международных резервах, по расчетам ВШЭ, составляет $316 миллиардов, тогда как на практике комфортным считается уровень резервов, покрывающий полугодовой объем импорта, или $240 миллиардов, что уже близко к нынешнему запасу иностранной валюты у ЦБ.

"Во втором полугодии из-за сезонного эффекта можно ожидать сокращения текущего профицита платежного баланса. Если к этому добавится невозможность для российских банков и компаний рефинансировать порядка $80 миллиардов внешнего долга, подлежащего погашению в ближайшие полгода, то уже в этом году ЦБ столкнётся с сильнейшим давлением на свои валютные резервы и будет вынужден перейти к более быстрому ослаблению рубля", - отмечают эксперты.

Ослабление рубля, сопровождавшее введение Россией ответных, продовольственных, санкций против Запада, согласно по оценкам ВШЭ, сейчас добавляет 0,2 процентного пункта к потенциальному повышению инфляции. Совокупный эффект от введения 6 августа ограничений на импорт оценивается в 1,1 процентного пункта.

"Принимая во внимание и предшествующее ослабление рубля из-за санкций в отношении РФ, мы ожидаем, что инфляция по итогам года составит 7,7–8,0 процента – против 6,0 процента, прогнозируемых нами 3 месяца назад, и 5,0 процента – в конце прошлого года", - пишут аналитики ВШЭ.