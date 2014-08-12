Нефтяные фьючерсы упали до девятимесячного минимума: участники рынка притаились

Фьючерсы на Brent сегодня упали и достигли девятимесячного минимума: развитие событий на Украине и на Ближнем Востоке заставляет рынок притаиться в ожидании.

На бирже ICE в Лондоне сентябрьские фьючерсы на Brent потеряли 0,47% (до $ 104,19 за баррель). Октябрьские контракты более популярные, но они обвалились на 0,79% (до $104,56).



Внешнеполитическая ситуация неоднозначная: 280 российских грузовиков с гуманитарной помощью и конвоем выехали к украинской границе, несмотря на протесты Запада, который вполне резонно опасается вторжения русских войск на юго-запад Незалежной. В Ираке продолжаются американские бомбардировки, а это означает, что риск перебоев нефтяных поставок снижается: исламистам просто не дадут добраться до месторождений. Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на трое суток. Все эти факторы говорят о том, что в ближайшие дни проблем с нефтью не будет, а значит, нет и поводов к ее удорожанию.