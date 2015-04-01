Visa заплатит $60 млн, если не подключится к НСПК в срок

Как сообщают российские СМИ, Visa не успела в срок подключиться к НСПК, и потому обязана по закону сформировать обеспечительный взнос — внести первый платеж в размере около $60 млн, если хочет продолжить работу в России с мая 2015 года.

Взносы будут вноситься поэтапно, сумма ежеквартальных платежей будет рассчитываться как четверть от средней суммы переводов денежных средств международной платежной системы за один день на территории России в предыдущем квартале.

Напомним, что Visa и MasterCard ранее уже несколько раз получали отсрочку по подключению к Национальной системе платежных карт. Поначалу требовали от МПС подключиться к системе до 31 октября прошлого года, либо внести обеспечительные взносы. Затем им продлили этот «крайний срок» до 31 марта 2015 года. Однако, только MasterCard успела со всеми банками-партнерами в срок подключиться к НСПК. Visa же затягивает процесс и дает обещание закончить все в мае. По словам руководителей системы НСПК, Visa успела подключить к НСПК только половину банков.

Центробанк, в свою очередь, предупредил Visa, что они обязаны начать формирование обеспечительного взноса не позднее 30 апреля 2015 года. Регулятор не исключает, что возможен очередной срыв сроков со стороны американской платежной системы.