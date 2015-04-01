Американские рынки закрылись во вторник в минусе

Вчера на закрытии торговой сессии американские фондовые индексы вновь показали падение, хотя по итогам квартала индекс Standard & Poor's 500 подрос. Об этом пишет агентство Bloomberg. В январе-марте S&P 500 вырос на 0,4%, это был самый долгий период роста индикатора с 1998 года (девять кварталов подряд). Однако американский индекс показывает слабый рост по сравнению с фондовыми индикаторами других развитых стран — например, Stoxx Europe 600 вырос за первый квартал на 16%. За первый квартал индекс Nasdaq Composite также вырос на 3,5% благодаря ралли биотехнологических компаний.

Во вторник, 31 марта, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,11% - до отметки 17776,12, Standard & Poor's 500 снизился на 0,88% - до 2067,89, а Nasdaq Composite также обвалился на 0,94% - до отметки 4900,89.

"Квартал выдался неоднозначным, и единого направления на рынках не наблюдалось, - говорит аналитик из Natixis Global Asset Management Дэвид Лафферти. - Слишком много неопределенности в сочетании со слабыми прогнозами прибыли из-за сильного доллара и дешевой нефти не дают индексам покорить новые высоты".

Вчера акции American Express (впервые в этом году) упали на 16%, Bank of America - на 14%.

В энергетическом секторе акции компаний Transocean, Offshore Drilling и Chesapeake Energy рухнули более чем на 20%. Они теряют деньги из-за снижения нефтяных котировок - WTI с начала года подешевела на 11%.



