Больше всего проблем из-за сильного доллара у развивающихся рынков

Доллар запугивает этих маленьких «мальчиков»: развивающиеся рынки испытывают много проблем из-за укрепления американской валюты. Мощное ралли доллара - самое быстрое за 40 лет - это здорово для американских туристов, но крайне болезненно для многих зарубежных стран и крупных предприятий, которые работают за рубежом. Страны с формирующимся рынком, возможно, ничего хорошего сейчас не испытывают.

"Развивающиеся рынки чувствуют на себе всю тяжесть сильного доллара", - говорит Джефф Лайман, директор по инвестициям в BKD Wealth Advisors в Сент-Луисе. "Они получают удар по многим различных направлениям". В результате инвесторы отворачиваются от этих стран. Они вложили только $16 млрд в страны с развивающимся рынком акций и облигаций в марте этого года, по данным Института международных финансов. С 2010 года развивающиеся рынки в среднем получали гораздо больше — около $22 млрд в месяц.

Валюты развивающихся рынков не могут идти в ногу с долларом, его скорость намного выше. Доллар подрос на 8% по сравнению со многими развивающимися валютами за последние 12 месяцев, если верить Федрезерву Сент-Луиса. Но если присмотреться, то в некоторых странах ситуация намного хуже. Доллар увеличился на 61% против российского рубля, на 43% - против бразильского реала и на 19% против турецкой лиры в прошлом году.

Это серьезная проблема для развивающихся стран и предприятий, которые имеют долги в долларах. Погашение этой задолженности становится все более и более дорогостоящим, когда страны переводят свои накопления в местной валюте в валюту долга. Такие страны, как Турция, Мексика и Индонезия имеют 20% и более от их государственного долга в иностранной валюте, согласно докладу Moody 's. Такие большие внешние долги просто топят местные деньги. Для публичных компаний удорожание долга означает снижение прибыли и падение цен на их акции. Когда доллар укрепляется, деньги, как правило, перетекают в Америку из стран с развивающейся экономикой, говорит Шон Линч, стратег из Wells Fargo.

Сейчас многие акции развивающихся рынков становятся относительно дешевыми по сравнению с их американскими коллегами, но потеря валюты в этих странах отпугивает иностранных инвесторов. Когда они будут преобразовывать свою прибыль обратно в доллары, они получат гораздо более скромные цифры, если вообще не уйдут в минус.

S&P 500 был "скалистым" в 2015 году, но он все еще на 12% выше, чем в прошлом году. В отличие от него, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging идет вниз — до -1,5%. ФРС может снизить эти «шипы» для развивающихся стран, потому что обещает поднять процентные ставки в США в июне или сентябре этого года. Развивающиеся рынки выиграли от близких к нулю ставок ФРС: инвесторы, стремящиеся получить больше прибыли, покупали облигации развивающихся рынков, которые имеют более высокие процентные ставки. Инвесторы уже испугались в мае 2013 года, когда прошлый председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что ФРС будет постепенно завершать программу по стимулированию экономики. В течение шести недель рынки акций потеряли 16%.

Сейчас рынки готовятся к повышению ставок от ФРС, поэтому инвесторы бегут из высокорискованных облигаций развивающегося рынка и постепенно переходят к облигациям США. Запасной план для развивающихся рынков это обычно товары, но не в этом году. Баррель нефти стоит около $48 сегодня, что значительно ниже отметки в $100, которая была всего полгода назад. Это большая проблема для России, которая находится практически в наручниках из-за американских экономических санкций. Помимо нефти толкает цены вниз еще и спад экономики в Китае - все падает с обрыва. В Бразилии проблемы из-за падения цен на кофе, сахар и соевые, хотя у них еще более скандальные вещи творятся - к примеру, огромный коррупционный скандал с участием президента Бразилии Дилмы Руссефф и ее государственной нефтяной компани Petrobras.

"То, что вы экспортируете, теряет в стоимости... и ваши обязательства, которые в долларах, растут, - говорит Джеймс Кэрон, портфельный менеджер Morgan Stanley. - Это двойной удар по экономике развивающихся стран».