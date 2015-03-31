Потребительские цены в еврозоне продолжили падать

Сегодня в еврозоне вышли статданные по потребительским ценам. Они снижаются уже четвертый месяц подряд, но в марте темп снижения существенно снизился. Это позволило экспертам предположить, что спад в дефляцию уже не так вероятен.

Отдел статистики Евросоюза сегодня объявил, что потребительские цены в марте снизились в годовом выражении на 0,1%. Это существенно меньше, чем февральские 0,3% и январские 0,6%.

Цены начали заметно падать в декабре, что побудило ЕЦБ запустить программу количественного смягчения. В последнее время перед Европой обрисовалась перспектива более раннего, чем ожидалось, окончания периода падения цен. На этом фоне на финансовых рынках уже начались спекуляции на тему возможного прекращения программы QE. Однако Марио Драги вполне уверенно говорит о том, что QE продлится минимум 18 месяцев и продолжится до тех пор, пока руководство ЕЦБ не доведет инфляцию до годовых темпов в 2%.



Замедление темпов падения цен сильно связано с тем, что восстанавливаются затраты на электроэнергию: энергоносители слегка подорожали по сравнению с январем. Европа экспортирует нефть и газ, поэтому экономисты часто делают предположение, что снижение цен на энергоносители — благо для этого региона. Потребители, меньше тратящие на бензин и электричество, начнут больше тратить на товары общего потребления и тем самым стимулируют производство, экспорт и импорт. Обзоры, опубликованные в еврозоне на следующей неделе, свидетельствуют о том, что активность частного сектора действительно выросла, а индексы уверенности в деловых кругах и среди потребителей стали более оптимистичными.

Тем не менее, экономический рост еврозоны, вероятно, так и останется слабым по сравнению с такими развитыми экономиками, как США и Великобритания — уровень безработицы здесь будут доводить до докризисного уровня еще очень долго. Несмотря на то, что статистика по безработице снижается — она снижается очень медленно.