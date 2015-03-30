Экономика США начинает трескаться

Американская экономика демонстрирует первые серьезные трещины после очень сильного «суперменского» рынка в конце 2014 года. Похоже, тогда как раз и был пик роста экономики. Отчеты показывали лучший год для рынка труда в США — такого прироста не было с 1999 года, а экономическая активность выросла на колоссальные 5% в третьем квартале — это был лучший квартал с 2003 года.

Три месяца спустя экономика США выглядит немного усталой. Импульс роста куда-то делся, и хотя уровень найма работников по-прежнему высокий, эксперты уже начинают пересматривать свои прогнозы по рынку и экономике страны.

В своем заявлении в пятницу глава ФРС Джанет Йеллен сказала: "Если обстановка действительно вернулась к нормальному состоянию, экономика должна быть на подъеме". Экономисты говорят, что есть две основные проблемы: заработная плата почти не растет, а у кого-то вообще никак не изменяется. В результате американцы никуда не ходят и не тратят много денег. Кроме того, многие другие экономики замедляются, что тоже сказывается на экономике США

Возникает вновь вопрос — это временная пауза или экономика все больше начинает тормозить? "Потребитель действительно еще не разогнался", - говорит Питер Кардилло, главный аналитик рынка из Rockwell Global Capital. "Мы как бы сделали небольшую заплатку". Мартовские отчеты о рынке занятости выйдут на этой неделе в пятницу, поэтому рынок будет в нервном ожидании всю неделю.

Но пока отчеты по занятости более чем сильны — в США появились более полумиллиона рабочих мест в течение первых двух месяцев этого года. Это в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Доходы растут по всем направлениям: здравоохранение, строительство, сфера услуг и предприятия розничной торговли — во всех сферах ситуация улучшается. Уровень безработицы снизился до 5,5% - самого низкого уровня за семь лет.

Было бы здорово так хорошо рассказывать про работу, если бы не один факт: заработная плата все равно не растет. В феврале почасовая оплата труда выросла лишь на 2%. Это слишком мало для большинства американцев, чтобы ощутить прогресс восстановления и также значительно ниже целевых значений ФРС в 3,5%. Заработная плата, как правило, в прошлом была мерилом экономики — это как показатель того, что она двигается в правильном направлении. Некоторые экономисты говорят, что есть еще шесть месяцев, чтобы добиться роста заработной платы, чтобы этот рост был больше, чем уровень безработицы. "Если вы поднимаетесь на 2% - это рост, - но это, конечно, не тот рост, который нужен, чтобы ускорить изменения в экономике и зарплатах", - говорит Кардилло.

Люди не пойдут тратить свои деньги, если не будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Была надежда, что дешевый газ будет стимулировать людей чувствовать себя лучше — они не будут думать о своих кошельках, когда топливо станет очень дешевым. Галлон бензина стоил $3,53 год назад, а теперь - $2,42. Но люди все еще экономят. Розничные продажи и скорость строительства новых домов упали в феврале. Последние данные по промпроизводству тоже оказались слабее, чем ожидалось. И все это, может быть, просто сезонный спад, но все равно должно насторожить.

Не только покупатели, но и инвесторы сейчас находятся в режиме "подождем и посмотрим". Предприятия тоже экономят по-полной, так как имеют рекордно низкие уровни наличных и потому не могут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы тратить больше. Аналитики прогнозируют, что за первый квартал прибыль компаний S&P 500 могла упасть на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это будет первое падение прибыли за последние два года.

Однако посмотрите на мировую экономику сейчас: если США двигается как заяц, то все остальные в мире, кажется, настоящие черепахи. Европа только начинает двигать экономику в нужном направлении после многих лет нахождения «в ледниковом периоде», Япония продолжает втягиваться в дефляцию, и да, проблемы Греции по-прежнему не решены, а в Йемене начинается тяжелый кризис.

Но самое страшное с экономической точки зрения — это замедление экономики Китая и сильный доллар. Экономический рост Китая преодолел пики в последние несколько лет и теперь это просто «плавание на более низкой глубине», что означает уменьшение спроса на экспорт в Китай, потому что американские товары становятся дорогими для других стран, когда доллар укрепляется. Это здорово для американцев-путешественников, но очень больно ударяет по основным американским работодателям, таким как Microsoft и Caterpillar.

"Нам все еще очень долго нужно идти", - говорит Лоренс Болл, профессор экономики в Университете Джона Хопкинса.